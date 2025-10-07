भारत की सबसे पुरानी जेल कौन-सी है, यहां जानें नाम

भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहां की सांस्कृतिक विरासत और अनूठी परंपराएं इसे अन्य देशों से अलग बनाती हैं। भारत का इतिहास उठाकर देखें, तो हमें राजा-महाराजाओं के जमाने से ही जेलों का इतिहास देखने को मिलता है। हालांकि, जेलों को आधुनिक रूप ब्रिटिश समय के दौरान मिला।

वर्तमान में भारत में कई बड़ी-बड़ी जेल हैं, जिनमें कुख्यात अपराधियों को रखा जाता है। कुछ जेल, तो अपने कठोरावास के लिए भी मशहूर हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे पुरानी जेल कौन-सी है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

भारत की सबसे पुरानी जेल

भारत की बसे पुरानी जेल की बात करें, तो यह डगशाई जेल है। यह जेल ब्रिटिश युग की है, जो कि वर्तमान में संग्रहालय का रूप ले चुकी है।

क्या है जेल का इतिहास

डगशाई जेल 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बनाई गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों को सैन्य अपराधों के लिए दंडित करना था। यदि डगशाई के अर्थ की बात करें, तो यह डग-ए-शाही से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब शाही चिह्न होता है। उस दौरान यहां रहने वाले कैदियों को उनके माथे पर एक विशेष प्रकार का चिह्न दिया जाता था, जिससे उनकी पहचान होती थी।