Kairan Quazi: एलन मस्क की कंपनी छोड़ दूसरी कंपनी में शामिल होंगे 16 वर्षीय प्रतिभाशाली किशोर कैरान काज़ी, 14 की उम्र में ज्वाइन किया था SpaceX

Kairan Quazi: 16 वर्ष के कैरान काज़ी ने 2 साल तक एलन मस्क की कंपनी में काम करने के बाद कंपनी छोड़ने का फैसला लिया है। मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने स्पेसएक्स ज्वाइन किया था। आइए जानते हैं कितने पढ़ें-लिखें हैं कैरान काज़ी-

Kairan Quazi : बांग्लादेशी मूल के कैरान काज़ी ने 14 साल की उम्र में ग्रेजुएशन किया और स्पेसएक्स में इंजीनियर बन गए। एलन मस्क भी उनकी प्रतिभा से प्रभावित हैं। अब, दो साल बाद, 16 साल की उम्र में, उन्होंने एलन मस्क की कंपनी को अलविदा कह दिया है और सिडेटल सिक्योरिटीज़ में शामिल हो गए हैं। बांग्लादेशी मूल के 16 वर्षीय कैरान क़ाज़ी ने दो साल बाद एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी छोड़ने का फैसला लिया है। इस किशोर प्रतिभा ने संयुक्त राज्य अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक होने के कारण लोगों का काफ़ी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। काजी का अब तक का असाधारण करियर 2023 में, जब वह महज 14 वर्ष के थे, तब वह स्पेसएक्स कंपनी में शामिल हुए। उस वक्त वह सबसे कम उम्र के कर्मचारी के रूप में शामिल हुए और स्टारलिंक डिवीजन में काम किया। उन्होंने महत्वपूर्ण प्रणालियों के निर्माण में भी योगदान दिया और सैटेलाइट की सटीकता भी सुनिश्चित की।

अब वह न्यूयॉर्क में सिटाडेल सिक्योरिटीज़ में ग्लोबल ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस कंपनी को इसकी बौद्धिक जटिलता और तेज़ प्रतिक्रिया के कारण चुना, जिससे उन्हें कुछ ही दिनों में बेहतर प्रभाव देखने को मिला। काजी ने एक इंटरव्यू में कहा, "स्पेसएक्स में दो साल बिताने के बाद, मैं नई चुनौतियों का सामना करने और अपने स्किल को एक बड़े प्रदर्शन वाले माहौल में बढ़ाने के लिए तैयार महसूस कर रहा था।" "सिटाडेल सिक्योरिटीज़ ने एक समान महत्वाकांक्षी संस्कृति की पेशकश की, लेकिन एक बिल्कुल नया क्षेत्र भी, जो मेरे लिए बहुत रोमांचक है।" 14 साल की उम्र में हुए ग्रेजुएट काजी 14 साल की उम्र में सांता क्लारा विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करके सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बन गए। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही इंटेल लैब्स में इंटर्नशिप हासिल की थी। वहीं, 2022 में उन्होंने साइबर-इंटेलिजेंस फर्म Blackbird.AI में मशीन लर्निंग में इंटर्नशिप की।

कितना है वर्क एक्सपीरियंस उनका काम इंजीनियरिंग और क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़ा है, साथ ही उन्हें लो-लेटेंसी, हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग और रियल-टाइम प्रोग्रामिंग का भी अनुभव है। काजी ने कहा, "क्वांट फ़ाइनेंस एक बहुत ही दुर्लभ संयोजन प्रदान करता है: जटिलता और बौद्धिक चुनौती जो AI रिसर्च भी प्रदान करता है, लेकिन बहुत तेज़ गति से।" "सिटाडेल सिक्योरिटीज़ में, मैं कई रिसर्च वातावरणों की तरह महीनों या सालों में नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में मापने योग्य प्रभाव देख पाऊंगा।" लिंक्डइन ने हटा दिया था अकाउंट जब कैरान काजी ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ज्वाइन की थी तब उनका लिंक्डइन अकाउंट हटा दिया गया था। दरअसल इसके पीछे यह कारण है कि, लिंक्डइन की पॉलिसी के अनुसार यूजर्स की न्यूनतम उम्र 16 साल की होनी चाहिए। उस वक्त कैरान की उम्र मात्र 14 साल ही थी। हालांकि, 16 साल के होते ही उनके अकाउंट को वापस से एक्टिव कर दिया गया।