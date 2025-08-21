भारत का 'मिल्क पेल' किस राज्य को कहा जाता है?

SBI PO Prelims Result 2025 Soon
हरियाणा को भारत का 'मिल्क पेल' कहा जाता है। इसका कारण यहां दूध का अधिक उत्पादन, दूध से जुड़ी संस्कृति और मुर्रा भैंस जैसी बेहतरीन नस्लें हैं। आइए जानें कि हरियाणा को भारत का 'मिल्क पेल' क्यों कहा जाता है।

Aug 21, 2025
Milk Pail of India: हरियाणा को भारत का 'मिल्क पेल' कहा जाता है। इस नाम का मतलब है कि यह राज्य बहुत बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन करता है। हरियाणा में डेयरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, चाहे वह ग्रामीण घर हों या बड़े-बड़े फार्म। भारत की दूध आपूर्ति में इसके योगदान के कारण ही इसे भारत का 'मिल्क पेल' नाम मिला।

हरियाणा दूध के लिए क्यों प्रसिद्ध है?

हरियाणा में डेयरी फार्मिंग की एक लंबी परंपरा रही है। यहां कई परिवार गाय और भैंस पालते हैं और सहकारी समितियों को दूध बेचते हैं। यह राज्य आधुनिक डेयरी तकनीक का भी उपयोग करता है। इससे दूध की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलती है। छोटे-छोटे गांवों में भी आपको लोग ताजे दूध से घी, मक्खन और दही बनाते हुए मिल जाएंगे।

सबसे ज्यादा दूध उत्पादक

सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता के मामले में हरियाणा शीर्ष राज्यों में से एक है। इस राज्य में लोगों को रोजाना 1,000 ग्राम से ज्यादा दूध मिलता है। यह राष्ट्रीय औसत से दोगुने से भी अधिक है। इसी वजह से हरियाणा भारत के डेयरी बाजार में एक अहम भूमिका निभाता है।

मुर्रा भैंस

हरियाणा दुनिया भर में प्रसिद्ध मुर्रा भैंस का घर है। यह भैंस गाढ़ा, मलाईदार और ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है। इन भैंसों की मांग पूरे भारत और यहां तक कि दूसरे देशों में भी बहुत ज्यादा है। इस राज्य में साहीवाल गायें भी हैं, जो अच्छी मात्रा में दूध देने और आसान देखभाल के लिए जानी जाने वाली शीर्ष देसी नस्लों में से एक हैं।

श्वेत क्रांति में भूमिका

भारत की श्वेत क्रांति के दौरान, हरियाणा ने आधुनिक डेयरी तौर-तरीकों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। राज्य ने दूध उत्पादन बढ़ाया, पशुओं की देखभाल में सुधार किया और राष्ट्रीय दूध नेटवर्क से जुड़ा। इससे भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनने में मदद मिली और इसमें हरियाणा का बड़ा योगदान था।

दूध के बारे में कुछ मजेदार तथ्य:

1. दूध में सभी 9 जरूरी पोषक तत्व होते हैं

दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें हमारे शरीर के लिए जरूरी सभी 9 पोषक तत्व होते हैं। इनमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, पोटेशियम और विटामिन बी12 शामिल हैं। इस वजह से यह बढ़ते बच्चों, एथलीटों और हर उम्र के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है।

2. भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है

भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों की वजह से भारत हर साल 22 करोड़ टन से ज्यादा दूध का उत्पादन करता है। यह दुनिया के किसी भी दूसरे देश से अधिक है।

3. एक गिलास दूध = मजबूत हड्डियां

दूध में कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। ये मजबूत हड्डियां और दांत बनाने में मदद करते हैं। नियमित रूप से दूध पीने से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है और उम्र बढ़ने पर भी आपकी हड्डियां स्वस्थ रहती हैं।

4. दूध सिर्फ गायों से ही नहीं मिलता

हालांकि गाय का दूध सबसे आम है, लेकिन दुनिया भर में लोग भैंस, बकरी, भेड़ और यहां तक कि ऊंटनी का दूध भी पीते हैं। भारत में भैंस का दूध बहुत लोकप्रिय है और यह अपने गाढ़ेपन और ज्यादा फैट (वसा) के लिए जाना जाता है।

5. दूध से 1000 से ज्यादा उत्पाद बनाए जा सकते हैं

दूध का इस्तेमाल कई तरह की खाने-पीने की चीजें बनाने के लिए किया जाता है। जैसे - दही, मक्खन, चीज, पनीर, क्रीम, घी, योगर्ट, आइसक्रीम और कई तरह की मिठाइयां। यह दुनिया भर की रसोइयों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजों में से एक है।


