Guru Dronacharya Mela: उत्तर प्रदेश के इस इलाके में कल बंद रहेंगे सभी स्कूल

Guru Dronacharya Mela: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में कल सभी स्कूल बंद रहेंगे। गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन की ओर से दनकौर में गुरु द्रोणाचार्य मेले के कारण कल सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। गरअसल, ग्रेटर नोएडा के दनकौर स्थित गुरु द्रोणाचार्य मंदिर में हर साल एक खास मेले और उत्सव का आयोजन किया जाता है। मेले की भीड़ को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा और यातायात की भीड़ से बचने के लिए, जिला प्रशासन ने गुरुवार यानी 21 अगस्त को स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है।

क्यों लगता है गुरु द्रोणाचार्य मेला ?

यह मेला गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर आयोजित किया जाता है, जो महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के गुरु थे। इस मेले का आयोजन काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसकी वजह से काफी रास्ते बंद रहते हैं। यह मेला आमतौर पर श्री द्रोणनाट्य शाला के परिसर में करीबन 10 दिनों तक चलती है। मेले में कई कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं।