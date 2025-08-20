CGBSE Supplementary Results 2025
Guru Dronacharya Mela: उत्तर प्रदेश के इस इलाके में कल बंद रहेंगे सभी स्कूल

Guru Dronacharya Mela: यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कल यानी 21 अगस्त को स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। दनकौर में गुरु द्रोणाचार्य मेले के कारण लिया यह निर्णय लिया गया है।

Mahima Sharan
ByMahima Sharan
Aug 20, 2025, 18:55 IST
Noida School Closed
Noida School Closed
Guru Dronacharya Mela: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में कल सभी स्कूल बंद रहेंगे। गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन की ओर से दनकौर में गुरु द्रोणाचार्य मेले के कारण कल सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। गरअसल, ग्रेटर नोएडा के दनकौर स्थित गुरु द्रोणाचार्य मंदिर में हर साल एक खास मेले और उत्सव का आयोजन किया जाता है। मेले की भीड़ को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा और यातायात की भीड़ से बचने के लिए, जिला प्रशासन ने गुरुवार यानी 21 अगस्त को स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है।

क्यों लगता है गुरु द्रोणाचार्य मेला?

यह मेला गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर आयोजित किया जाता है, जो महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के गुरु थे। इस मेले का आयोजन काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसकी वजह से काफी रास्ते बंद रहते हैं। यह मेला आमतौर पर श्री द्रोणनाट्य शाला के परिसर में करीबन 10 दिनों तक चलत है। मेले में कई कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं।

अगस्त में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल?

अगले सप्ताह बुधवार, 27 अगस्त को पड़ने वाली गणेश चतुर्थी पर भी स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा, 26 अगस्त से ओणम भी शुरू होने वाला है। इस अवसर पर भारत के सभी राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे।

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

