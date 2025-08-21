SBI PO Prelims Result 2025 Soon
Focus
Quick Links

NIACL AO in Hand Salary 2025: एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की इन हैंड सैलरी, जॉब प्रोफाइल और मिलने वाली सुविधाएं जानें

NIACL AO Salary 2025: NIACL ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) पद के लिए 550 पदों पर भर्ती निकाली है। चुने गए उम्मीदवारों को 50,925 रुपये का मूल वेतन और अन्य लागू भत्ते मिलेंगे। NIACL AO की पूरी सैलरी संरचना देखें और जानें कि आपकी हर महीने की सैलरी कितनी होगी!

ByPriyanka Pal
Aug 21, 2025, 18:31 IST
NIACL AO in Hand Salary 2025
NIACL AO in Hand Salary 2025

NIACL AO सैलरी 2025: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का लक्ष्य ओपन मार्केट से स्केल I कैडर में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) के 550 पदों को भरना है। यह उन सभी ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट लोगों के लिए एक शानदार करियर का मौका है, जो अच्छे फायदों के साथ एक स्थिर नौकरी की तलाश में हैं। इस पद के लिए उम्मीदवारों को नियुक्ति पाने के लिए प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू राउंड पास करना होगा। इस पद के लिए शुरुआती मूल वेतन 50,925 रुपये होगा और इसके साथ अन्य लागू भत्ते भी दिए जाएंगे। 

कुल मिलाकर इस पद के लिए ग्रॉस सैलरी लगभग 90,000 रुपये प्रति माह होगी। मूल वेतन के अलावा, उम्मीदवारों को काम की जरूरतों को भी समझ लेना चाहिए, ताकि वे यह तय कर सकें कि यह उनके करियर विकल्पों और योग्यता से मेल खाता है या नहीं। NIACL AO की हर महीने की सैलरी और अन्य जरूरी जानकारी इस पेज पर दी गई है।

NIACL AO की सैलरी

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF में ही NIACL AO की सैलरी और अन्य जानकारी दी है। इच्छुक उम्मीदवार को इस पद से जुड़े वित्तीय लाभों और जिम्मेदारियों को जानने के लिए विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) का पे-स्केल 50925-2500 (14)-85925-2710 (4)- 96765 रुपये होगा। यह दिखाता है कि कर्मचारियों को उनके मूल वेतन में नियमित बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे यह पद और भी आकर्षक हो जाता है। चुने गए उम्मीदवारों को कंपनी के नियमों के अनुसार DA, HRA, मेडिकल लाभ जैसे भत्ते भी मिलेंगे।

NIACL AO की सैलरी का स्ट्रक्चर

NIACL AO पद के लिए सैलरी की संरचना काफी अच्छी है। इसमें मूल आय, पे-स्केल, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, भत्ते, कटौतियां, इन-हैंड सैलरी जैसे कई हिस्से शामिल होते हैं। आपकी जानकारी के लिए NIACL AO की सैलरी का पूरा ब्योरा नीचे दिया गया है:

मूल वेतन

50,925 रुपये

महंगाई भत्ता

2800 रुपये (लगभग)

मकान किराया भत्ता

3500 रुपये (लगभग)

वाहन भत्ता

1900 रुपये (लगभग)

सकल योग

84000 रुपये (लगभग)

कम: एनपीएस

7900 रुपये (लगभग)

घटाएं: टीडीएस

3000 रुपये (लगभग)

वेतन

73000-74000 रुपये (लगभग)

NIACL AO की सैलरी स्लिप

हर NIACL AO कर्मचारी को हर महीने के अंत में एक सैलरी स्लिप मिलती है। यह उन्हें अपनी मासिक आय और खर्चों पर नजर रखने में मदद करती है। इसमें मूल वेतन, DA, HRA, यात्रा भत्ता, NPS, TDS, कुल कमाई, कुल कटौती और नेट सैलरी जैसी कई जानकारियां होती हैं। यह आपकी नौकरी साबित करने या टैक्स भरने के लिए जरूरी दस्तावेजों में से एक है।

NIACL AO की इन-हैंड सैलरी

NIACL AO की इन-हैंड सैलरी वह कमाई है जो मूल वेतन और भत्तों को जोड़ने और NPS, TDS व अन्य योगदानों को घटाने के बाद मिलती है। इसलिए, नए नियुक्त हुए AO के वेतन में 50,925 रुपये का मूल वेतन और भत्ते शामिल होंगे। वास्तविक मासिक वेतन पोस्टिंग के शहर के आधार पर अलग हो सकता है। मेट्रो शहर में ग्रॉस NIACL AO इन-हैंड सैलरी लगभग 90,000 रुपये प्रति माह होगी।

NIACL AO की हर महीने की सैलरी कितनी होगी?

NIACL AO की हर महीने की सैलरी का पे-स्केल 50925- 2500(14)- 85925-2710(4)- 96765 रुपये है और इसके साथ अन्य लागू भत्ते भी मिलते हैं। नियमित वार्षिक बढ़ोतरी इस सैलरी को और भी आकर्षक और बेहतर बनाती है। पोस्टिंग के शहर के आधार पर NIACL AO की इन-हैंड सैलरी 73,000 रुपये से 74,000 रुपये प्रति माह के बीच होने की उम्मीद है।

5 साल बाद NIACL AO की सैलरी कितनी होगी?

NIACL AO के पे-स्केल के अनुसार हर साल मूल वेतन में बढ़ोतरी होती है। इसलिए, नए नियुक्त हुए कर्मचारी को अगले 14 वर्षों तक उनके शुरुआती मूल वेतन में 2,500 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी। 5 साल बाद NIACL AO की सैलरी में 63,425 रुपये प्रति माह का मूल वेतन और DA, HRA, मेडिकल लाभ जैसे लागू भत्ते शामिल होंगे।

NIACL AO सैलरी: भत्ते और अन्य लाभ

नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कंपनी के नियमों और विनियमों के अनुसार कई तरह के भत्ते और अन्य लाभ भी मिलेंगे। NIACL AO की हर महीने की सैलरी में निम्नलिखित भत्ते शामिल हैं:

*   महंगाई भत्ता

*   मकान किराया भत्ता

*   यात्रा भत्ता

*   राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (PFRDA द्वारा संचालित)

*   ग्रेच्युटी

*   LTS

*   मेडिकल लाभ

*   ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस

*   कंपनी की ओर से या लीज पर आवास, आदि।

NIACL AO जॉब प्रोफाइल

NIACL AO पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नौकरी की जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए। इससे उन्हें नियुक्ति के बाद किसी भी तरह की निराशा या तनाव से बचने में मदद मिलेगी। NIACL जॉब प्रोफाइल में शामिल भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

*   बीमा पॉलिसियों को संभालना और विभाग का कामकाज ठीक से चलाना।

*   बीमा दावों के आसान वेरिफिकेशन और मंजूरी के लिए सभी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करना।

*   ग्राहकों के सभी सवालों और शिकायतों का समाधान करना।

*   रिकॉर्ड संभालना और अपने सीनियर अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपना।

*   जोखिमों की समीक्षा करना और बीमा पॉलिसी की शर्तें तय करना।

आरपीएससी जेएलओ रिक्ति 2025: जूनियर लीगल ऑफिसर की भर्ती, पात्रता मानदंड जानें

NIACL AO सेवा की शर्तें

NIACL AO की सेवा की शर्तें कंपनी के निर्धारित नियमों पर निर्भर करेंगी। नियुक्त उम्मीदवारों को कंपनी की जरूरतों के आधार पर भारत में कहीं भी पोस्ट या ट्रांसफर किया जा सकता है। शुरुआती पोस्टिंग की जगह पर कम से कम पांच साल रहना होगा। जिन लोगों की नियुक्ति स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के तहत होती है, उन्हें कम से कम 10 साल तक उसी विशेषज्ञता में काम करना होगा। हालांकि, वे कंपनी के नियमों के आधार पर प्रमोशन के लिए योग्य होंगे।


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News