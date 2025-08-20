RPSC JLO Vacancy 2025: जूनियर लीगल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, पात्रता मापदंड जानें

RPSC JLO Vacancy 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से जूनियर लीगल ऑफिसर के पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 12 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 27 अगस्त से आवेदन पूरा कर सकते हैं।

हालांकि 1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। RPSC जूनियर लीगल ऑफिसर (JLO) भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं।

RPSC JLO Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। RPSC जूनियर लीगल ऑफिसर (JLO) भर्ती 2025 की पूरी जानकारी नीचे टेबल में दी गई है: