RPSC JLO Vacancy 2025: जूनियर लीगल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, पात्रता मापदंड जानें

RPSC JLO Vacancy 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से जूनियर लीगल ऑफिसर के पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 12 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 27 अगस्त से आवेदन पूरा कर सकते हैं।
हालांकि 1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। RPSC जूनियर लीगल ऑफिसर (JLO) भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं।
RPSC JLO Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। RPSC जूनियर लीगल ऑफिसर (JLO) भर्ती 2025 की पूरी जानकारी नीचे टेबल में दी गई है:
|
विवरण
|
जानकारी
|
प्राधिकरण का नाम
|
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)
|
पद का नाम
|
जूनियर लीगल ऑफिसर
|
पदों की संख्या
|
12
|
आवेदन करने कि तिथि
|
27 अगस्त से 25 सितंबर 2025 तक
|
आयु सीमा
|
21 वर्ष से 40 वर्ष
|
चयन प्रक्रिया
|
|
आवेदन शुल्क
|
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://rpsc.rajasthan.gov.in/
जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए शैक्षणिक योग्यता
उम्मीदवारों के पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही, उन्हें हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति की अच्छी समझ होनी चाहिए।
जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 27 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नीचे दिए गए स्टेप के जरिए पूरी कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती 2025 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
स्टेप 4 आवेदन पत्र भरने के लिए पर्सनल डिटेल सब्मिट करें।
स्टेप 5 मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
स्टेप 6 आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 7 फॉर्म सब्मिट कर प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
