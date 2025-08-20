HPRCA Trainee Recruitment 2025: हिमाचल में ट्रेनी के विभिन्न पदों पर भर्ती, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क सहित विवरण जानें

HPRCA Trainee Recruitment 2025: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हामिरपुर (HPRCA) की ओर से ट्रेनी पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत मुद्रण एवं स्टेशनरी, बागवानी, स्वास्थ्य सेवाएं और भूमि अभिलेख सहित प्रमुख विभागों में कई पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 27 अगस्त 2025 से कर सकेंगे। हालांकि उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क सहित सभी विवरणों की जांच जरूर करनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। HPRCA Trainee Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है। इच्छुक उम्मीदवार नीचे टेबल में के लिए भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं: विवरण जानकारी प्राधिकरण का नाम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग(HPRCA) पद का नाम ट्रेनी आवेदन करने कि तिथि 27 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक आयु सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा

कौशल परीक्षण आवेदन शुल्क 800 रुपये ऑफिशियल वेबसाइट https://hprca.hp.gov.in/

HPRCA Trainee Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता हिमाचल ट्रेनी के विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की जांच के लिए उम्मीदवार नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं: पोस्ट नाम शैक्षणिक योग्यता प्रूफ रीडर (ट्रेनी) ग्रेजुएशन की डिग्री + 3 वर्ष का प्रूफ रीडिंग अनुभव कॉपी धारक (ट्रेनी) 10+2 + 2 वर्ष का प्रूफ रीडिंग अनुभव ऑफसेट ऑपरेटर (ट्रेनी) 10+2 + आईटीआई/राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र + 3 वर्ष का ऑफसेट प्रिंटिंग अनुभव फोटो टाइप सेटर ऑपरेटर (ट्रेनी) 10+2 + कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट, एमएस वर्ड, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रा का ज्ञान प्लेट मेकर (ऑफसेट) (ट्रेनी) 10+2 + प्लेट मेकर (ऑफसेट) में आईटीआई/नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फ्लाई बॉय (ऑफसेट) (ट्रेनी) मैट्रिकुलेशन + 2 वर्ष का ट्रेड अनुभव बागवानी विस्तार अधिकारी (ट्रेनी) बी.एससी. (बागवानी) प्रयोगशाला सहायक (ट्रेनी) 10+2 (साइंस) सांख्यिकी सहायक (ट्रेनी) बी.कॉम / बी.एससी. (नॉन-मेडिकल) / अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी के साथ बीए मेडिकल लैबोरेटरी तकनीशियन जी-II (ट्रेनी) 10+2 (विज्ञान) + बीएससी एमएलटी + एचपी पैरा मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण

HPRCA Trainee Recruitment 2025: पदों की संख्या

नीचे टेबल में हिमाचल ट्रेनी भर्ती 2025 से जुड़े सभी पदों के साथ - साथ संख्या का विवरण दिया गया है: पोस्ट नाम कुल पोस्ट प्रूफरीडर (ट्रेनी) 02 कॉपी हॉल्डर (ट्रेनी) 01 ऑफसेट ऑपरेटर (ट्रेनी) 02 फोटो टाइप सेटर ऑपरेटर (ट्रेनी) 05 प्लेट मेकर (ऑफसेट) (ट्रेनी) 01 फ्लाई बॉय (ऑफसेट) (ट्रेनी) 03 बागवानी विस्तार अधिकारी (ट्रेनी) 38 प्रयोगशाला सहायक (ट्रेनी) 02 सांख्यिकी सहायक (ट्रेनी) 03 मेडिकल लैबोरेटरी तकनीशियन जी-II (ट्रेनी) 18 HPRCA Trainee Recruitment 2025: जरूरी डॉक्यूमेंट आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और अंतिम समय में किसी भी समस्या से बचने के लिए अंतिम तिथि से पहले आवेदन पूरा करें। एप्लिकेशन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी:

एडमिट कार्ड और एप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट

10वीं/12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट

ग्रेजुएट / डिप्लोमा / ITI सर्टिफिकेट (यदि आवश्यक हो)

जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC उम्मीदवारों के लिए)

EWS सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)

वैध फोटो पहचान पत्र - आधार कार्ड / वोटर आईडी / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट

हाल ही के पासपोर्ट फोटो

एक्सपीरियंस (यदि अधिसूचना में पूछा गया हो)

विकलांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए, यदि लागू हो) HPRCA ट्रेनी के लिए चयन प्रक्रिया क्या है? मुद्रण एवं स्टेशनरी, बागवानी, स्वास्थ्य सेवाएं और भूमि अभिलेख सहित प्रमुख विभागों में कई पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। एग्जाम क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारो को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।