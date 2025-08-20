Bihar Police Vacancy 2025: बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती अंतिम तिथि, तुरंत करें 4361 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन

Bihar Police Vacancy 2025 last date: केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल (CSBC) की ओर से 21 जुलाई 2025 से 4361 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। जिसकी आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 20 अगस्त को समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन नीचे दिए गए डायरेक्टि लिंक के जरिए पूरा कर सकते हैं।

हालांकि, उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10+2 (इंटरमीडिएट) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, ड्राइविंग कौशल परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे लेख में दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।

Bihar Police Vacancy 2025: डायरेक्ट लिंक

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों की 20 अगस्त 2025 तक न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तक होनी चाहिए। नीचे टेबल में ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक दिया गया है: