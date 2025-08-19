Bihar Associate Professor 2025: बीपीएससी 539 पदों के लिए आवेदन शुरू, जरूरी डॉक्यूमेंट्स सहित डिटेल जानें

BPSC Associate Professor Vacancy 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से विभिन्न विषयों में एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 539 रिक्त पदों को भरा जाना है।
योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 12 सितंबर 2025 तक BPSC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना जरूर पढ़ें। आगे लेख में जरूरी डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानें।
BPSC Associate Professor Vacancy 2025: डायरेक्ट लिंक
बिहार एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना आवेदन कर सकते हैं:
|
बिहार एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती 2025
BPSC Associate Professor Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण
बिहार में आकर्षक वेतन और लाभों के साथ सरकारी शिक्षक की नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे अंतिम तिथि 12 सितंबर तक पूरा कर सकते हैं। नीचे टेबल में भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों को देखें:
|
विवरण
|
जानकारी
|
प्राधिकरण का नाम
|
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)
|
पद का नाम
|
एसोसिएट प्रोफेसर
|
कुल रिक्तियों की संख्या
|
539
|
आवेदन करने कि तिथि
|
12 सितंबर 2025
|
आयु सीमा
|
30 से 65 वर्ष
|
आवेदन शुल्क
|
|
चयन प्रक्रिया
|
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://bpsc.bihar.gov.in/
BPSC Associate Professor Vacancy 2025: जरूरी डॉक्यूमेंट्स
बीपीएससी एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती 2025 के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स निम्नलिखित हैं:
-
हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो
-
स्कैन किए गए हस्ताक्षर
-
मैट्रिकुलेशन / 10वीं प्रमाणपत्र (जन्म तिथि प्रमाण के लिए)
-
इंटरमीडिएट / 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र
-
स्नातक डिग्री और मार्कशीट
-
स्नातकोत्तर डिग्री और मार्कशीट
-
पीएच.डी. डिग्री प्रमाणपत्र
-
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
-
निवास प्रमाण पत्र (बिहार निवासियों के लिए)
-
दिव्यांगजन प्रमाणपत्र (40% या अधिक विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए, यदि लागू हो)
-
अनुभव प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
-
आधिकारिक अधिसूचना में उल्लिखित कोई अन्य प्रासंगिक सहायक दस्तावेज
IIM Amritsar Recruitment 2025: अमृतसर में नॉन टीचिंग के कई पदों के लिए निकली भर्ती
बीपीएससी एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक व योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:
स्टेप 1उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 “BPSC एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती 2025” पर क्लिक करें।
स्टेप 3 नए पेज पर “वन टाइम रजिस्ट्रेशन” पूरा करें।
स्टेप 4 पोर्टल पर लॉग इन करें और ऑनलाइन आवेदन करें।
स्टेप 5 बीपीएससी एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती 2025 के लिए आवेदन पत्र पर जाएं।
स्टेप 6 आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
स्टेप 7 सबमिट बटन पर क्लिक कर आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 8 प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation