Bihar Associate Professor 2025: बीपीएससी 539 पदों के लिए आवेदन शुरू, जरूरी डॉक्यूमेंट्स सहित डिटेल जानें

BPSC Associate Professor Vacancy 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से विभिन्न विषयों में एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 539 रिक्त पदों को भरा जाना है।

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 12 सितंबर 2025 तक BPSC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना जरूर पढ़ें। आगे लेख में जरूरी डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानें।

BPSC Associate Professor Vacancy 2025: डायरेक्ट लिंक

बिहार एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना आवेदन कर सकते हैं:

BPSC Associate Professor Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

बिहार में आकर्षक वेतन और लाभों के साथ सरकारी शिक्षक की नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे अंतिम तिथि 12 सितंबर तक पूरा कर सकते हैं। नीचे टेबल में भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों को देखें: