IIM Amritsar Recruitment 2025: अमृतसर में नॉन टीचिंग के कई पदों के लिए निकली भर्ती, 30,000 तक मिलेगा स्टाइपेंड, पात्रता मापदंड जानें

IIM Amritsar Recruitment 2025: IIM अमृतसर में नॉन टिचिंग सहित कई पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। इच्छुक उम्मीदवार 5 सितंबर, 2025 से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। आयु सीमा, चयन प्रक्रिया सहित डिटेल जानें।

ByPriyanka Pal
Aug 19, 2025, 13:10 IST
IIM Amritsar Non Teaching Recruitment 2025

IIM Amritsar Recruitment 2025: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अमृतसर (IIM) ने नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत मीडिया एवं जनसंपर्क, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, प्रशासन, मानव संसाधन और केंद्रीय पुस्तकालय जैसे विभागों में 20 से अधिक पदों को भरा जाएगा। इन पदों में सीनियर एसोसिएट, जूनियर एसोसिएट, मैनेजर और लाइब्रेरी ट्रेनी शामिल हैं, जिनका स्टाइपेंड ₹30,000 तक का होगा।

संबंधित पद के लिए UGC/ AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट (न्यूनतम 60% अंक), पद के अनुसार 1-8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 28-45 वर्ष, SC/ST/OBC/PwD वर्ग के लिए भारत सरकार द्वारा छूट दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आगे लेख देखें।

IIM Amritsar Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है:

विवरण

जानकारी

प्राधिकरण का नाम

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अमृतसर (IIM) 

पद का नाम

नॉन टीचिंग सहित विभिन्न पद

कुल रिक्तियों की संख्या 

20+

आवेदन करने कि तिथि

5 सितंबर 2025

आयु सीमा 

28 से 35 वर्ष 

आवेदन शुल्क 

  • यूआर/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी श्रेणियां - 500 रुपये

  • एससी/एसटी/दिव्यांग/महिला वर्ग- 250 रुपये

चयन प्रक्रिया

  • एग्जाम

  • इंटरव्यू

  • स्किल टेस्ट

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://recruitment.iimamritsar.ac.in/

IIM Amritsar Recruitment 2025: डायरेक्ट लिंक 

संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन 5 सितंबर, 2025 से पहले पूरा कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए नीचे टेबल में डायरेक्ट लिंक दिया गया है:

IIM Amritsar Recruitment 2025:

यहां क्लिक करें

IIM Amritsar Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता

नीचे टेबल में विभिन्न पदों के साथ - साथ शैक्षणिक योग्यता दी गई है:

पोस्ट 

शैक्षणिक योग्यता

कॉर्पोरेट संबंध 

ग्रेजुएट (न्यूनतम 60%), 2 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव या 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन (न्यूनतम 60%), 1 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

कार्यकारी एमबीए (ईएमबीए)

ग्रेजुएट  (न्यूनतम 60%), 2 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव या 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%), 1 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

कार्यकारी एमबीए (ईएमबीए)

ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%)। 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव को वरीयता। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

संपत्ति और रखरखाव

सिविल/इलेक्ट्रिकल में बीई/बी.टेक (न्यूनतम 60%)। 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव को वरीयता। या सिविल/इलेक्ट्रिकल में 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा (न्यूनतम 60%) के साथ 2 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

एमबीए (पीजीपी कार्यालय)

ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%), 1 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। या 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%)। 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव को वरीयता। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

मान्यता और रैंकिंग

ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%), 2 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव या 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%), 1 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

कंप्यूटर केंद्र

सीएस/आईटी में बीई/बी.टेक या सीएस/आईटी में एमसीए/एमएससी या सीएस/आईटी में बीसीए/बीएससी या सीएस/आईटी में 3 वर्षीय डिप्लोमा (न्यूनतम 60%)। 

प्रासंगिक अनुभव: बीई/बी.टेक/एमसीए/एमएससी के लिए 1 वर्ष; बीसीए/बीएससी के लिए 2 वर्ष; डिप्लोमा के लिए 4 वर्ष। प्रोग्रामिंग 

(एंगुलर/नोड.जेएस/ड्रूपल/वर्डप्रेस/पीएचपी, आदि), एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और मल्टी-टास्किंग कौशल का ज्ञान।

कंप्यूटर केंद्र

सीएस/आईटी में बीई/बी.टेक/एमएससी. सीएस/आईटी/एमसीए या सीएस/आईटी में बीसीए/बीएससी (न्यूनतम 60%)। प्रासंगिक अनुभव: बी.टेक/एमएससी के लिए 1 वर्ष; बीसीए/बीएससी के लिए 2 वर्ष (प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए छूट)। C#, VB.net, ASP.net, PHP, Drupal, MVC, आदि का ज्ञान, MS Office, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल।

मीडिया और जनसंपर्क

मार्केटिंग/संचार में 2 वर्षीय पीजी (एमबीए को प्राथमिकता) (न्यूनतम 60%), 4 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

मीडिया और जनसंपर्क

ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%)। 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव को वरीयता। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

2 वर्षीय पीजी (अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वरीयता) (न्यूनतम 60%), 8 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

प्रशासन

ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%)। 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव को वरीयता। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

मानव संसाधन

ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%)। 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव को वरीयता। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

खरीदना

ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%)। 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव को वरीयता। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

सीएओ कार्यालय

ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%)। 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव को वरीयता। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

वित्त एवं लेखा

बी.कॉम के साथ सीए (इंटर)/आईसीडब्ल्यूए (इंटर) और बी.कॉम के बाद 5 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और मल्टी-टास्किंग कौशल का ज्ञान।

वित्त एवं लेखा

बी.कॉम के साथ सीए (इंटर)/आईसीडब्ल्यूए (इंटर) और बी.कॉम के बाद 8 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

एमएसडीएसएम कार्यालय

2 वर्षीय पीजी (एमबीए को प्राथमिकता देते हुए) (न्यूनतम 60%), 4 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

केंद्रीय पुस्तकालय

एम.लिब.एससी./एमएलआईएससी (न्यूनतम 60%), 1 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव या बी.लिब.एससी./बीएलआईएससी (न्यूनतम 60%), 2 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

केंद्रीय पुस्तकालय

एम.लिब.एससी./एमएलआईएससी (न्यूनतम 60%)। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

IIM Amritsar Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

IIM अमृतसर नॉन टीचिंग पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे अंतिम तिथि 5 सितंबर तक नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट iimamritsar.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, “Apply Online” पर Non-Teaching Recruitment 2025 जाएं।

स्टेप 3 अब online application form पर डिटेल भरें।

स्टेप 4 डॉक्यूमेंट को स्कैन कर अपलोड करें।

स्टेप 5 अब Pay the application fee online पर जाएं।

स्टेप 6 फॉर्म भरकर सब्मिट करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।


