IIM Amritsar Recruitment 2025: अमृतसर में नॉन टीचिंग के कई पदों के लिए निकली भर्ती, 30,000 तक मिलेगा स्टाइपेंड, पात्रता मापदंड जानें

पोस्ट शैक्षणिक योग्यता

कॉर्पोरेट संबंध ग्रेजुएट (न्यूनतम 60%), 2 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव या 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन (न्यूनतम 60%), 1 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

कार्यकारी एमबीए (ईएमबीए) ग्रेजुएट (न्यूनतम 60%), 2 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव या 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%), 1 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

कार्यकारी एमबीए (ईएमबीए) ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%)। 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव को वरीयता। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

संपत्ति और रखरखाव सिविल/इलेक्ट्रिकल में बीई/बी.टेक (न्यूनतम 60%)। 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव को वरीयता। या सिविल/इलेक्ट्रिकल में 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा (न्यूनतम 60%) के साथ 2 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

एमबीए (पीजीपी कार्यालय) ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%), 1 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। या 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%)। 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव को वरीयता। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

मान्यता और रैंकिंग ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%), 2 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव या 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%), 1 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

कंप्यूटर केंद्र सीएस/आईटी में बीई/बी.टेक या सीएस/आईटी में एमसीए/एमएससी या सीएस/आईटी में बीसीए/बीएससी या सीएस/आईटी में 3 वर्षीय डिप्लोमा (न्यूनतम 60%)। प्रासंगिक अनुभव: बीई/बी.टेक/एमसीए/एमएससी के लिए 1 वर्ष; बीसीए/बीएससी के लिए 2 वर्ष; डिप्लोमा के लिए 4 वर्ष। प्रोग्रामिंग (एंगुलर/नोड.जेएस/ड्रूपल/वर्डप्रेस/पीएचपी, आदि), एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और मल्टी-टास्किंग कौशल का ज्ञान।

कंप्यूटर केंद्र सीएस/आईटी में बीई/बी.टेक/एमएससी. सीएस/आईटी/एमसीए या सीएस/आईटी में बीसीए/बीएससी (न्यूनतम 60%)। प्रासंगिक अनुभव: बी.टेक/एमएससी के लिए 1 वर्ष; बीसीए/बीएससी के लिए 2 वर्ष (प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए छूट)। C#, VB.net, ASP.net, PHP, Drupal, MVC, आदि का ज्ञान, MS Office, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल।

मीडिया और जनसंपर्क मार्केटिंग/संचार में 2 वर्षीय पीजी (एमबीए को प्राथमिकता) (न्यूनतम 60%), 4 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

मीडिया और जनसंपर्क ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%)। 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव को वरीयता। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

अंतरराष्ट्रीय संबंध 2 वर्षीय पीजी (अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वरीयता) (न्यूनतम 60%), 8 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

प्रशासन ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%)। 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव को वरीयता। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

मानव संसाधन ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%)। 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव को वरीयता। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

खरीदना ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%)। 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव को वरीयता। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

सीएओ कार्यालय ग्रेजुएशट (न्यूनतम 60%)। 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव को वरीयता। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

वित्त एवं लेखा बी.कॉम के साथ सीए (इंटर)/आईसीडब्ल्यूए (इंटर) और बी.कॉम के बाद 5 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और मल्टी-टास्किंग कौशल का ज्ञान।

वित्त एवं लेखा बी.कॉम के साथ सीए (इंटर)/आईसीडब्ल्यूए (इंटर) और बी.कॉम के बाद 8 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

एमएसडीएसएम कार्यालय 2 वर्षीय पीजी (एमबीए को प्राथमिकता देते हुए) (न्यूनतम 60%), 4 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।

केंद्रीय पुस्तकालय एम.लिब.एससी./एमएलआईएससी (न्यूनतम 60%), 1 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव या बी.लिब.एससी./बीएलआईएससी (न्यूनतम 60%), 2 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव एमएस ऑफिस, संचार, पारस्परिक और बहु-कार्य कौशल का ज्ञान।