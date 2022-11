Aadhaar rules amended: सरकार ने 'आधार' नियमों में किये बदलाव, जानें इसके बारे में?

Aadhaar rules amended: केंद्र सरकार ने हाल ही में 'आधार' (Aadhaar) नियमों में अहम् बदलाव किये है. नये नियम सहायक दस्तावेजों के अपडेशन से सम्बंधित है. नये नियम के अनुसार अब कोई भी अपने आधार के रजिस्ट्रेशन डेट से 10 वर्ष पूरे होने पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को 'कम से कम एक बार' एक बार अपडेट कर सकता है. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे वैकल्पिक भी बताया है.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने पिछले महीने आम लोगों से पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट करने का आग्रह किया था. यह उन आधार संख्या पर लागू था जिनके रजिस्ट्रेशन की डेट को 10 वर्ष पूरे हो गए थे. ऐसे आधार संख्या में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यदि कोई बदलाव करना चाहे तो कर सकता था.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक सरकारी एजेंसी है जो आधार संख्या जारी करती है और इनके डेटा का रख-रखाव करती है.

Government amends #Aadhaar rules, specifying that supporting documents need to be updated at least once by Aadhaar holders on completion of 10 years from enrolment date. pic.twitter.com/FVVJiBprfG