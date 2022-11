ICC Hall of Fame: आईसीसी ने तीन खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फ़ेम में किया शामिल, जानें कितने भारतीय है इस लिस्ट में?

ICC Hall of Fame: आईसीसी ने हाल ही में ICC हॉल ऑफ फ़ेम में तीन दिग्गज खिलाड़ियों को जगह दी है. जिसमें पाकिस्तान के दिग्गज अब्दुल कादिर, इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स और वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी शिवनारायण चंद्रपॉल शामिल है. आईसीसी हॉल ऑफ फ़ेम में क्रिकेट जगत के दिग्गज खिलाड़ियों को समय-समय पर शामिल किया जाता है.

Truly honoured to be inducted into the ICC Hall of Fame. A huge thank to @icc,my family & friends, teammates, coaches,support staff and fans who’ve supported me every step of the way. A massive thank you to everyone who’s sent me messages over the past few days, it means a lot 💗 pic.twitter.com/KlMV9Atno7