Harry Brook: टेस्ट में हैरी ब्रूक ने तोड़ा विनोद कांबली का यह रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने

Harry Brook is off to a dream start to his Test career! 🤩 #NZvENG #HarryBrook pic.twitter.com/h90oNbnN23

Harry Brook's incredible form continues as he brings up his fourth Test century 👏 Watch #NZvENG live on https://t.co/MHHfZPyHf9 (in select regions) 📺 pic.twitter.com/J4Z2B0qb7P

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप