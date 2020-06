केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के 'ईब्लड सर्विसेज' मोबाइल ऐप की शुरूआत की

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 25 जून 2020 को देश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईसीआरएस) के माध्यम से 'ईब्लड सर्विसेज ऐप' लॉन्च किया है. स्वास्थ्य मंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित मोबाइल ऐप की नई दिल्‍ली में शुरूआत की. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं.

देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4.73 लाख के पार पहुंच गई है. इसमें से 1,86,514 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,71, 697 लोग स्वस्थ हो चुके हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस ऐप पर जरूरतमंद लोग पंजीकृत हो सकते हैं और जान सकते हैं कि उन्हें रक्त कहां मिलेगा. वे जरूरतमंदों के लिए 4 यूनिट तक रक्त की मांग कर सकते हैं.

• इस एप्‍लीकेशन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस कंप्यूटिंग (सीडैक) की ई-रक्तकोष टीम ने विकसित किया है.

• स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की सभी लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने की दूरदर्शिता को ध्‍यान में रखते हुए, डिजिटल इंडिया अब हर व्यक्ति के दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है.

• यह रक्तदान ऐप इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि डिजिटल इंडिया योजना किस प्रकार रक्त सेवाओं तक पहुँचने की आवश्यकता को पूरा कर रही है.

• स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि "कई लोगों को परिवार में स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी कुछ परिस्थितियां होने के कारण नियमित रूप से रक्त संबंधी सेवाओं की आवश्यकता होती है.

• इस ऐप के माध्यम से, एक समय में चार यूनिट रक्त की मांग की जा सकती है और ब्लड बैंक इसे ले जाने के लिए व्‍यक्ति का 12 घंटे तक इंतजार करेगा.

• यह एप्‍लीकेशन ऐसे लोगों के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईसीआरएस) एनएचक्‍यू रक्त यूनिटों का अनुरोध करना आसान बनाता है.

• स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब देश इस तरह की महामारी का सामना कर रहा है, मोबाइल ऐप उन सभी लोगों को सहायता प्रदान करेगा, जिन्हें रक्त की सीधे आवश्यकता है.

