EMRS Cut Off 2025: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) में विभिन्न टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम (ESSE) 2025 का आयोजन कर रहा है। जो उम्मीदवार EMRS TGT, PGT, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन, JSA, अकाउंटेंट और अन्य पदों के लिए परीक्षा दे चुके है या देने वाले हैं, वे ये जानने में उत्सुक है कि इस बार कितनी जा सकती है EMRS कट-ऑफ 2025। EMRS कट-ऑफ Tier-I रिजल्ट के साथ जारी की जाएगी। तब तक कैंडिडेट नीचे दिए गए लेख में अलग-अलग पोस्ट के लिए एक्सपेक्टेड ईएमआरएस कट ऑफ 2025 कट-ऑफ देख सकते हैं, जो पिछले ट्रेंड्स के आधार पर तैयार किया गया है।

EMRS PGT, Principal & Accountant Cut Off [Expected]

ऑफिशियल EMRS कट-ऑफ 2025 जारी होने में समय लग सकता है, क्योंकि परीक्षा अभी चल रही है और प्रत्येक पद की परीक्षा पूरी होने के बाद ही रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। कट-ऑफ लिखित परीक्षा के रिजल्ट के साथ जारी की जाएगी। इस बीच, उम्मीदवार EMRS एक्सपेक्टेड कट-ऑफ देख सकते हैं, जिसे विभिन्न महत्वपूर्ण फैक्टर्स जैसे परीक्षा की कठिनाई, वैकेंसी की संख्या, उम्मीदवारों की संख्या और कैटेगरी आरक्षण का विश्लेषण करके तैयार किया गया है। ये कट-ऑफ मार्क्स केवल टेंटेटिव हैं और उम्मीदवारों को संभावित कट-ऑफ का अंदाजा देने के लिए हैं। असली ऑफिशियल कट-ऑफ मार्क्स इससे अलग हो सकते हैं।