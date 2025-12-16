CLAT 2026 Result
EMRS Cut Off 2025: प्रिंसिपल, अकाउंटेंट और PGT के लिए देखें सब्जेक्ट-कैटेगरी वाइज अपेक्षित कट ऑफ

By Vijay Pratap Singh
Dec 16, 2025, 10:33 IST

EMRS Cut Off 2025: प्रिंसिपल, अकाउंटेंट और PGT पदों के लिए EMRS कट-ऑफ 2025 जल्द ही EMRS की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट के साथ जारी की जाएगी। कट-ऑफ सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज होगी। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने इस लेख में पिछले वर्षों के ट्रेंड के आधार पर अपेक्षित कट-ऑफ तैयार की है, जिसे आप नीचे देख सकते हैं।

EMRS Cut Off 2025 [Expected]
EMRS Cut Off 2025 [Expected]

EMRS Cut Off 2025: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) में विभिन्न टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम (ESSE) 2025 का आयोजन कर रहा है। जो उम्मीदवार EMRS TGT, PGT, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन, JSA, अकाउंटेंट और अन्य पदों के लिए परीक्षा दे चुके है या देने वाले हैं, वे ये जानने में उत्सुक है कि इस बार कितनी जा सकती है EMRS कट-ऑफ 2025। EMRS कट-ऑफ Tier-I रिजल्ट के साथ जारी की जाएगी। तब तक कैंडिडेट नीचे दिए गए लेख में अलग-अलग पोस्ट के लिए एक्सपेक्टेड ईएमआरएस कट ऑफ 2025 कट-ऑफ देख सकते हैं, जो पिछले ट्रेंड्स के आधार पर तैयार किया गया है।

EMRS PGT, Principal & Accountant Cut Off [Expected]

ऑफिशियल EMRS कट-ऑफ 2025 जारी होने में समय लग सकता है, क्योंकि परीक्षा अभी चल रही है और प्रत्येक पद की परीक्षा पूरी होने के बाद ही रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। कट-ऑफ लिखित परीक्षा के रिजल्ट के साथ जारी की जाएगी। इस बीच, उम्मीदवार EMRS एक्सपेक्टेड कट-ऑफ देख सकते हैं, जिसे विभिन्न महत्वपूर्ण फैक्टर्स जैसे परीक्षा की कठिनाई, वैकेंसी की संख्या, उम्मीदवारों की संख्या और कैटेगरी आरक्षण का विश्लेषण करके तैयार किया गया है। ये कट-ऑफ मार्क्स केवल टेंटेटिव हैं और उम्मीदवारों को संभावित कट-ऑफ का अंदाजा देने के लिए हैं। असली ऑफिशियल कट-ऑफ मार्क्स इससे अलग हो सकते हैं।

नीचे EMRS के अलग-अलग पदों के लिए अनुमानित कट-ऑफ मार्क्स प्रस्तुत किए गए हैं, ताकि उम्मीदवार अपनी तैयारी और चयन की संभावना का अंदाजा लगा सकें।

EMRS प्रिंसिपल के लिए अपेक्षित कट ऑफ-

कैटेगरी

अनुमानित कट-ऑफ रेंज

सामान्य / UR

55-60

OBC

50-55

SC

42-48

ST

40-45

EWS

25-35

EMRS अकाउंटेंट के लिए अपेक्षित कट ऑफ-

कैटेगरी

अनुमानित कट-ऑफ रेंज

सामान्य / UR

95-100

OBC

84-90

SC

78-82

ST

70-75

EWS

86-94

EMRS PGT के लिए अनुमानित कट ऑफ-

PGT विषय (हिंदी)

सामान्य / UR

EWS

SC

ST

OBC

PGT बांग्ला

92-95

85-88

75-78

68-72

80-85

PGT जीवविज्ञान

62-65

54-60

46-50

40-43

53-57

PGT रसायन विज्ञान

84-88

80-85

66-70

60-64

76-80

PGT वाणिज्य

92-95

83-88

72-76

64-69

82-85

PGT कंप्यूटर विज्ञान

74-80

70-75

60-65

55-58

70-73

PGT अर्थशास्त्र

70-75

64-68

55-57

48-52

63-65

PGT अंग्रेजी

76-80

71-75

62-65

54-58

70-73

PGT भूगोल

82-87

74-78

65-68

58-60

73-75

PGT हिंदी

75-80

70-75

62-65

55-59

70-73

PGT इतिहास

55-61

48-54

45-48

40-44

50-53

PGT गणित

60-65

58-64

45-48

38-42

55-58

PGT भौतिक विज्ञान

60-66

57-60

45-48

40-43

54-57

PGT संस्कृत

70-75

67-70

55-58

48-52

64-67

PGT संथाली

36-40

33-36

24-28

18-22

32-35

PGT तेलुगु

50-55

48-50

37-40

31-35

45-47

Official EMRS कट ऑफ 2025 कहां और कैसे डाउनलोड करें?

ऑफिशियल EMRS कट-ऑफ 2025 जारी होने के बाद, कैंडिडेट नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से सब्जेक्ट-कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाएं।

  • होम पेज पर “Notifications” / “Latest Updates” सेक्शन देखें।

  • वहां EMRS Cut-Off 2025 या ESSE Tier-I Result & Cut-Off लिंक खोजें।

  • इस लिंक पर क्लिक करें।

  • पद और कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ PDF स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

  • PDF में अपना रोल नंबर या चयन स्थिति चेक कर सकते हैं, और पीडीएफ डाउनलोड करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

