EMRS Cut Off 2025: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) में विभिन्न टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम (ESSE) 2025 का आयोजन कर रहा है। जो उम्मीदवार EMRS TGT, PGT, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन, JSA, अकाउंटेंट और अन्य पदों के लिए परीक्षा दे चुके है या देने वाले हैं, वे ये जानने में उत्सुक है कि इस बार कितनी जा सकती है EMRS कट-ऑफ 2025। EMRS कट-ऑफ Tier-I रिजल्ट के साथ जारी की जाएगी। तब तक कैंडिडेट नीचे दिए गए लेख में अलग-अलग पोस्ट के लिए एक्सपेक्टेड ईएमआरएस कट ऑफ 2025 कट-ऑफ देख सकते हैं, जो पिछले ट्रेंड्स के आधार पर तैयार किया गया है।
EMRS PGT, Principal & Accountant Cut Off [Expected]
ऑफिशियल EMRS कट-ऑफ 2025 जारी होने में समय लग सकता है, क्योंकि परीक्षा अभी चल रही है और प्रत्येक पद की परीक्षा पूरी होने के बाद ही रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। कट-ऑफ लिखित परीक्षा के रिजल्ट के साथ जारी की जाएगी। इस बीच, उम्मीदवार EMRS एक्सपेक्टेड कट-ऑफ देख सकते हैं, जिसे विभिन्न महत्वपूर्ण फैक्टर्स जैसे परीक्षा की कठिनाई, वैकेंसी की संख्या, उम्मीदवारों की संख्या और कैटेगरी आरक्षण का विश्लेषण करके तैयार किया गया है। ये कट-ऑफ मार्क्स केवल टेंटेटिव हैं और उम्मीदवारों को संभावित कट-ऑफ का अंदाजा देने के लिए हैं। असली ऑफिशियल कट-ऑफ मार्क्स इससे अलग हो सकते हैं।
नीचे EMRS के अलग-अलग पदों के लिए अनुमानित कट-ऑफ मार्क्स प्रस्तुत किए गए हैं, ताकि उम्मीदवार अपनी तैयारी और चयन की संभावना का अंदाजा लगा सकें।
EMRS प्रिंसिपल के लिए अपेक्षित कट ऑफ-
कैटेगरी
अनुमानित कट-ऑफ रेंज
सामान्य / UR
55-60
OBC
50-55
SC
42-48
ST
40-45
EWS
25-35
EMRS अकाउंटेंट के लिए अपेक्षित कट ऑफ-
कैटेगरी
अनुमानित कट-ऑफ रेंज
सामान्य / UR
95-100
OBC
84-90
SC
78-82
ST
70-75
EWS
86-94
EMRS PGT के लिए अनुमानित कट ऑफ-
PGT विषय (हिंदी)
सामान्य / UR
EWS
SC
ST
OBC
PGT बांग्ला
92-95
85-88
75-78
68-72
80-85
PGT जीवविज्ञान
62-65
54-60
46-50
40-43
53-57
PGT रसायन विज्ञान
84-88
80-85
66-70
60-64
76-80
PGT वाणिज्य
92-95
83-88
72-76
64-69
82-85
PGT कंप्यूटर विज्ञान
74-80
70-75
60-65
55-58
70-73
PGT अर्थशास्त्र
70-75
64-68
55-57
48-52
63-65
PGT अंग्रेजी
76-80
71-75
62-65
54-58
70-73
PGT भूगोल
82-87
74-78
65-68
58-60
73-75
PGT हिंदी
75-80
70-75
62-65
55-59
70-73
PGT इतिहास
55-61
48-54
45-48
40-44
50-53
PGT गणित
60-65
58-64
45-48
38-42
55-58
PGT भौतिक विज्ञान
60-66
57-60
45-48
40-43
54-57
PGT संस्कृत
70-75
67-70
55-58
48-52
64-67
PGT संथाली
36-40
33-36
24-28
18-22
32-35
PGT तेलुगु
50-55
48-50
37-40
31-35
45-47
Official EMRS कट ऑफ 2025 कहां और कैसे डाउनलोड करें?
ऑफिशियल EMRS कट-ऑफ 2025 जारी होने के बाद, कैंडिडेट नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से सब्जेक्ट-कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाएं।
होम पेज पर “Notifications” / “Latest Updates” सेक्शन देखें।
वहां EMRS Cut-Off 2025 या ESSE Tier-I Result & Cut-Off लिंक खोजें।
इस लिंक पर क्लिक करें।
पद और कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ PDF स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
PDF में अपना रोल नंबर या चयन स्थिति चेक कर सकते हैं, और पीडीएफ डाउनलोड करें।
