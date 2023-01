Henley Passport Index 2023: दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट्स की रैकिंग जारी, जानें क्या है भारत की रैंक

Henley Passport Index 2023: हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 (Henley Passport Index) जारी किया गया है. इस रैंकिंग में जापान के पासपोर्ट को प्रथम स्थान मिला है. जापान लगातार पांचवें साल अपनी टॉप पोजीशन बनाएं रखा है. भारत के पासपोर्ट को इस रैंकिंग में 85वां स्थान मिला है. रैंकिंग में फ्री वीजा एंट्री को आधार बनाया गाया है.

सिंगापुर और साउथ कोरिया इस रैंकिंग में संयुक्त दूसरे स्थान पर है. जापान के पासपोर्ट धारकों को ग्लोबल लेवल पर 193 ग्लोबल डेस्टिनेशन पर फ्री वीजा एंट्री (visa-free entry) मिली है. जिसके आधार पर जापान के पासपोर्ट को प्रथम स्थान मिला है. यूएस का पासपोर्ट इस लिस्ट में सातवें स्थान पर है.

The Henley Passport Index has just released the world's most powerful passport for 2023 and the rankings might be surprising—the U.K. and the U.S. are still in the top ten but are not in the top five. https://t.co/tdnqLT4S4o