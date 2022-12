840 Sqn (CG): इंडियन कोस्ट गार्ड के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एमके-III स्कवॉड्रन को चेन्नई में कमीशन किया गया

Advanced Light Helicopter Mk-III: इंडियन कोस्ट गार्ड का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK-III स्कवॉड्रन 840 स्क्वॉड्रन (CG) को चेन्नई में कमीशन किया गया है. जिससे भारत के पूर्वी तटरक्षक बल को और अधिक मजबूती मिलेगी. एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK-III स्कवॉड्रन को इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल वीएस पठानिया ने 30 नवंबर, 2022 को ICG एयर स्टेशन, चेन्नई में कमीशन किया.

इस 840 स्कवॉड्रन (CG) के कमीशन किये जाने से तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश के संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय तट रक्षक की क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी. साथ ही इसकी मदद से पूर्वी तट की निगरानी में देश के कोस्ट गार्ड टीम को काफी मदद मिलेगी.

इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल होने के बाद इस स्कवॉड्रन ने 430 घंटों से अधिक समय की उड़ान भरी है और अनेक संचालन अभियानों को भी पूरा किया है. इंडियन कोस्ट गार्ड में कुल 16 एएलएच एमके-III हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया है जिनमें से चार हेलीकॉप्टरों को चेन्नई में तैनात किया गया है.

.@IndiaCoastGuard Advanced Light Helicopter (ALH) Mk-III squadron commissioned in Chennai



It will provide a major fillip to the abilities of the Indian Coast Guard in the security-sensitive waters off Tamil Nadu and Andhra region.



