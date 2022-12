इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) बना देश का पहला कार्बन-न्यूट्रल पावर एक्सचेंज, जानें इसके बारें में

India’s first carbon-neutral power exchange: एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) देश का पहला कार्बन-न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है. जो कार्बन इमिशन को कम या ऑफसेट करने के लिए मार्किट बेस्ड व्यापार योग्य उपकरणों का उपयोग कर रहा है.

IEX के प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक एसएन गोयल ने कहा, यह उपलब्धि भारत के ऊर्जा परिवर्तन को स्थायी तरीके से सक्षम करने की दिशा में हमारी 15 साल की यात्रा में एक अचीवमेंट है. इसकी मदद से हम देश के नेट-जीरो इमिशन लक्ष्य को हासिल करने में अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा रहे हैं.

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत पंजीकृत स्वच्छ परियोजनाओं से स्वतः से CER (certified emissions reductions) रद्द कर दिया है.

इस तरह की पहल, उन कॉर्पोरेट्स और उद्योगों का समर्थन करेगी जो पर्यावरण के लिए जिम्मेदार संगठन से जुड़ना चाहते हैं और क्लाइमेट चेंज की महत्वपूर्ण चुनौती में अपना योगदान देना चाहते है.

On this #NationalEnergyConservationDay, we are delighted to announce that Indian Energy Exchange becomes India’s first #CarbonNeutral power exchange. This achievement underscores IEX's commitment towards India's sustainability aspirations. pic.twitter.com/oskEZiX6wY