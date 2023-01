Varuna Naval Exercise: भारत और फ्रांस के बीच नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन, यहाँ देखें हाइलाइट्स

India France joint naval exercise: भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 'वरुण' के 21वें संस्करण की शुरुआत 16 जनवरी 2023 को वेस्ट कोस्ट पर शुरू हुआ है. इसका आयोजन 16 से 20 जनवरी तक किया जायेगा.

भारत और फ्रांस लम्बे समय से एक दूसरे के प्रमुख सहयोगी के रूप में काम कर रहे है. इसी कड़ी में नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन किया जा रहा है.

Delhi: 21st Edition of the bilateral naval exercise between India and France, 'Exercise Varuna', commenced on the Western Seaboard today. Exercise will be conducted over five days from 16th to 20th January.



(File Pics) pic.twitter.com/XuPDfbDqc4