इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में राज्यों में कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने पाया प्रथम स्थान

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020: कर्नाटक ने 20 जनवरी, 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में देश के सबसे नवाचारी/ इनोवेटिव प्रमुख राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है.

इस इंडेक्स में कर्नाटक ने 42.5 का स्कोर हासिल किया, उसके बाद महाराष्ट्र 38 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा और तमिलनाडु 37.91 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहा. इस इंडेक्स में बिहार 14.5 अंक लेकर अंतिम स्थान पर रहा.

उत्तर-पूर्व/ पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश 25.06 के स्कोर के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद उत्तराखंड और मणिपुर है, जबकि मेघालय को 12.15 स्कोर के साथ अंतिम स्थान दिया गया है. कुल 46.60 स्कोर के साथ केंद्र शासित/ शहरी राज्यों में दिल्ली ने प्रथम स्थान हासिल किया, इसके बाद चंडीगढ़ और दमन और दीव थे और इस इंडेक्स में 11.71 स्कोर के साथ लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर रहां.

नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और सदस्य डॉ. वीके सारस्वत की मौजूदगी में एक आभासी कार्यक्रम में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉ. राजीव कुमार द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया. इस इंडेक्स का पहला एडिशन अक्टूबर, 2019 में जारी किया गया था.

