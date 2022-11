CCPI 2023: क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी, भारत 8वें स्थान पर, जानें इस रिपोर्ट के बारे में

Climate Change Performance Index: हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (CCPI) में भारत 8वें स्थान पर पहुँच गया है. भारत 63 देशों की जारी रैंकिंग में यह स्थान हासिल किया है. भारत को यह रैंकिंग उसके कम उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के आधार पर दी गयी है.

इस रैंकिंग में यूरोपियन यूनियन और 59 देशों के क्लाइमेट परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए तैयार किया गया है, ये दुनिया में 92% से अधिक ग्रीनहाउस गैस इमिशन के लिय जिम्मेदार है. इस रैंकिंग में अमेरिका 52वें, कनाडा 58वें, रूस 59वें और ईरान लास्ट (63वें) स्थान पर है जो परफॉर्मेंस में वेरी लो कैटेगरी में शामिल है.

