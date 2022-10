Global Hunger Index 2022: ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107 वें स्थान पर, जानें किस आधार पर तैयार की जाती है रिपोर्ट?

Global Hunger Index 2022: वर्ष 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 121 देशों की सूची में 107 वें स्थान पर है. भारत को 29.1 जीएचआई स्कोर के साथ 107वां स्थान दिया गया है. भारत अपने पड़ोसी देशों की तुलना में काफी पीछे है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार, भारत का यह स्कोर भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है.

India's ranking at 107 in Global Hunger Index is part of consistent effort to taint country's image as "a nation that does not fulfil food security and nutritional requirements of its population”: Govt, adds index suffers from serious methodological issues