भारत UNESCO के कार्यकारी बोर्ड में दोबारा चुना गया, जानें विस्तार से

भारत ने 17 नवंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन (यूनेस्को) के कार्यकारी बोर्ड के 2021-25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है. भारत ने यह चुनाव 164 वोटों की मदद से जीता. भारत को एशियाई और प्रशांत देशों के समूह IV के लिए फिर से चुना गया जिसमें जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड्स और चीन भी शामिल हैं.

यूनेस्को के भारत के पेरिस स्थित स्थायी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से किए गए ट्वीट में यह जानकारी दी गई है. कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव भी 17 नवंबर 2021 को हुआ. ग्रुप चार में एशियाई और प्रशांत राज्यों, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड्स और चीन को भी चुना गया.

India gets reelected to the Executive Board of UNESCO with 164 votes for the term 2021-25 !@VishalVSharma7 @MEAIndia @EduMinOfIndia @narendramodi @PMOIndia @MinOfCultureGoI @DrSJaishankar @dpradhanbjp pic.twitter.com/XDyscqIAC7