भूमि क्षरण ने दुनिया के दो-तिहाई हिस्से को प्रभावित किया: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2021 को कहा कि भूमि क्षरण ने दुनिया के दो-तिहाई हिस्से को प्रभावित किया और यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह समाजों, अर्थव्यवस्थाओं, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता व सुरक्षा की नींव को कमजोर कर देगा.

प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में "मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे" के बारे में उच्च स्तरीय संवाद को डिजिटल माध्यम से संबोधित कर रहे थे. उन्होंने मरुस्थलीकरण से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी) के सभी पक्षों के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में प्रारंभिक सत्र को संबोधित किया.

In India, we have always given importance to land & consider the sacred Earth as our mother. India has taken lead to highlight land degradation issues at international forums: Prime Minister Narendra Modi at UN 'High-Level Dialogue on Desertification, Land Degradation & Drought'