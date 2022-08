Lawn Bowls India CWG 2022: भारत ने कॉमनवेल्थ में महिलाओं के लॉन बॉल्स में ऐतिहासिक स्वर्ण जीता

Lawn Bowls India CWG 2022: भारतीय लॉन बॉल्स टीम ने 2 अगस्त, 2022 को बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला चौकों के फाइनल में स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया है। यह खेल आयोजन में भारत का पहला पदक है।

भारतीय लॉन बॉल्स टीम ने 15 छोर के बाद महिला चौकों के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराया। भारत की लॉन बॉल्स टीम में लवली चौबे, पिंकी चौधरी, नयनमोनी सैकिया और रूपा रानी तिर्की शामिल थीं। वे खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "बर्मिंघम में ऐतिहासिक जीत! लॉन बॉल्स में प्रतिष्ठित गोल्ड घर लाने के लिए भारत को लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयनमोनी सैकिया और रूपा रानी टिर्की पर गर्व है। टीम ने बड़ी निपुणता का प्रदर्शन किया है और उनकी सफलता कई भारतीयों को लॉन बॉल्स की ओर प्रेरित करेगी।"

Historic win in Birmingham! India is proud of Lovely Choubey, Pinki Singh, Nayanmoni Saikia and Rupa Rani Tirkey for bringing home the prestigious Gold in Lawn Bowls. The team has demonstrated great dexterity and their success will motivate many Indians towards Lawn Bowls. pic.twitter.com/RvuoGqpQET

दक्षिण अफ्रीका के 9 छोर के बाद स्कोर बराबर करने के बाद भारतीय लॉन बॉल्स टीम ने शानदार वापसी की।

I am speechless. But I am elated. I can't explain the feeling right now because it is a dream come true for me. 11 years ago we lost by 1 point. Now we got it: Pinki Singh, member of India's Lawn Bowls team #CommonwealthGames2022 pic.twitter.com/Oum66h45cG