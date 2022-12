भारतीय मूल के लियो वराडकर दूसरी बार बने आयरलैंड के पीएम, जानें उनके इंडियन कनेक्शन के बारें में

भारतीय मूल के लियो वराडकर (Leo Varadkar) दूसरी बार बने आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने है. वर्ष 2022 के जनरल इलेक्शन के बाद फ़िएना फ़ेल पार्टी (Fianna Fail parties), फ़ाइन गेल पार्टी और ग्रीन पार्टी के बीच नई सरकार बनाने के लिए गठबंधन हुआ था.

Europe to get it's 3rd Indian origin head of govt today as Leo Varadkar returns as Ireland's (PM) Taoiseach.This will be his 2nd term & is part of 2020 coalition pact. Europe's 3 Indian Origin leaders: 🇮🇪Ireland's PM: Leo Varadkar 🇬🇧UK PM: Rishi Sunak 🇵🇹Portugal PM: António Costa

गठबंधन वाली नई सरकार के गठन के बाद यह तय हुआ था कि गठबंधन की दो पार्टियों के नेता आधे-आधे समय के लिए देश के प्रधानमंत्री होंगे. उन्ही शर्तों के तहत लियो दोबारा पीएम बने है.

पीएम मोदी ने भी लियो को आयरलैंड का पीएम बनने पर बधाई दी है. उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि ताओसीच (Taoiseach) के रूप में दूसरी बार पदभार ग्रहण करने पर आपको बधाई, हम आयरलैंड के साथ ऐतिहासिक संबंधों, साझा संवैधानिक मूल्यों और बहुआयामी सहयोग को अत्यधिक महत्व देते हैं. साथ ही उन्होंने आगे साथ मिलकर कम करने की उम्मीद जताई है.

Congratulations @LeoVaradkar on assuming office as Taoiseach for the second time. Highly value our historical ties, shared constitutional values & multi-faceted cooperation with Ireland. Look forward to working together to realise the full potential of our vibrant economies.