पंजाब में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन, यहाँ देखें हाइलाइट्स

National Genome Editing and Training Centre: केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (NABI) मोहाली, पंजाब में "राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र" (National Genome Editing & Training Centre) का उद्घाटन किया.

इसके साथ ही उन्होंने खाद्य और पोषण सुरक्षा 2023 पर चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन- iFANS का भी उद्घाटन किया.

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एग्री-टेक स्टार्ट-अप भारत में एक विशिष्ट क्षमता है और इसको सफल बनाने के लिये और अधिक जागरूकता की आवश्यकता है.

The first-ever “National Genome Editing & Training Centre”,under aegis of Union Ministry of Science & Technology at Mohali #Punjab,has been formally launched.A futuristic one-roof,single window,state-of-the-art facility to cater the needs to adapt different Genome Editing methods pic.twitter.com/TNVf7tJUnf