वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को मिला FSSAI का 'ईट राइट स्टेशन' सर्टिफिकेशन, जानें इसके बारें में

▪️ Indian Railways’ Varanasi Cantt Railway Station has been awarded a 5- star 'Eat Right Station' certification for providing high-quality, nutritious food to passengers. Read here: https://t.co/T4QRePbfNh

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप