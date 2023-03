Delhi budget 2023-24: दिल्ली बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर, यहां देखें बजट की मुख्य घोषणाएं

दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार का बजट 2023-24 पेश कर दिया है. 78,800 करोड़ रूपये के इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर विशेष घोषणाएं की गयी है.

केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाने के एक दिन बाद दिल्ली के बजट को विधानसभा में पेश किया गया. इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर बजट में बाधा उत्पन्न कराने का आरोप लगाया था.

दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली के लिए विशेष और पहले से चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है. 78,800 करोड़ रुपये के इस बजट में 56,983 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय और 21,817 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है.

I would have been happier if Manish Sisodia had presented the budget, he is my elder brother. I am sure the best wishes of children all over the world are with Manish Sisodia. This is the ninth budget of the Delhi government and my first: Delhi Finance Minister Kailash Gahlot pic.twitter.com/S0Qq9CHB5V — ANI (@ANI) March 22, 2023

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खास घोषणाएं:

दिल्ली सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देते हुए दिल्ली में नए फ्लाईओवर परियोजनाओं के तहत 722 करोड़ रुपये और डबल डेकर फ्लाईओवर के लिए 320 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पेश किया है.

बजट की नई घोषणाओं के तहत पीडब्ल्यूडी के 1,400-किलोमीटर के रोड नेटवर्क का सौंदर्यीकरण करना शामिल है साथ ही 26 नए फ्लाईओवर, ब्रिज, अंडरपास और 3 डबल डेकर फ्लाईओवर का प्रस्ताव दिया गया है.

इसके अलावा यमुना नदी के कायाकल्प के लिए 6 सूत्री कार्य योजना भी प्रस्तुत की गयी है. सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता में 41% की वृद्धि करने के भी घोषणा की गयी है. साथ ही 100 प्रतिशत सीवर कनेक्टिविटी और 570 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है.

EXCLUSIVE | VIDEO: "We have focussed on common people's happiness and welfare in Budget 2023-24," says Delhi Finance Minister @kgahlot on Delhi Budget for the financial year 2023-24. pic.twitter.com/6J1w9fBNkf — Press Trust of India (@PTI_News) March 22, 2023

दिल्ली बजट 2023-24, हाइलाइट्स:

बजट का थीम: इस साल के बजट की थीम है "साफ सुंदर और आधुनिक दिल्ली". दिल्ली में सत्ता में आने के बाद केजरीवाल सरकार ने थीम बेस्ड बजट पेश करने की नई परम्परा शुरू की थी. पहले बजट का थीम बजट 'स्वराज' थीम पर रखा गया था.

स्वास्थ्य: दिल्ली सरकार ने बजट के स्वास्थ्य घोषणाओं में 100 और महिला मोहल्ला क्लीनिक स्थापित करने की घोषणा की गयी है और फ्री हेल्थ टेस्ट 200 से बढ़ाकर 450 किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है जो मोहल्ला क्लीनिक के साथ-साथ पॉलीटेक्निक, डिस्पेंसरी और अस्पतालों में उपलब्ध होगा. स्वास्थ्य के लिए कुल 9,742 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

सड़कों की सफाई के लिए 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन, 210 वाटर स्प्रिंकलर एंटी स्मॉग मशीनें दिल्ली सरकार द्वारा शामिल किया जायेगा. सरकार अगले 10 वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 19,400 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गयी है.

शिक्षा: बजट के तहत दिल्ली के 350 सरकारी स्कूलों में से प्रत्येक को 20 कंप्यूटर उपलब्ध कराये जायेंगे, साथ ही शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, उप-प्राचार्यों को टैबलेट दिए जायेंगे.

महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की भी घोषणा की गयी है. लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 1,500 ई-स्कूटर की व्यवस्था की जाएगी. डीटीसी बस चालकों के रूप में 34 महिलाओं की भर्ती की जाएगी और ऐप-आधारित प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना को जल्द शुरू करने की योजना भी है.

ऊर्जा: इस बजट में बिजली विभाग को 3,348 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि 2025 तक दिल्ली की वार्षिक बिजली की मांग का 25% सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा, जो वर्तमान में 9% है.

सरकार ने 3 विश्वस्तरीय आईएसबीटी बनाए जाएंगे, साथ ही दिल्ली में मोहल्ला बस योजना शुरू होगी और परिवहन सेवा में 1,600 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की योजना है.

साथ ही दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में 3,91,000 रुपये की तुलना में 2022-23 में 4,44,768 रुपये होने की उम्मीद है.

I don't think there has ever been such a comprehensive plan for a clean, beautiful and modern Delhi. No state has had such a comprehensive plan where work has been done from big to small aspects: Delhi's Finance Minister Kailash Gahlot after presenting the budget pic.twitter.com/CtVnVdQaLC — ANI (@ANI) March 22, 2023

