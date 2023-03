World Water Day 2023: क्या दुनिया जल संकट का सामना कर रही है? जानें क्या कहती है यूएन रिपोर्ट

World Water Day 2023: हमारे जीवन में जल का बहुत ही महत्व है इसलिए जल के महत्व को समझाने और जल संरक्षण की पहल को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है.

इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विचार 'सतत विकास लक्ष्य के माध्यम से 2030 तक सभी के लिए शुद्ध जल और स्वच्छता की उपलब्धता का समर्थन करना है.

आज के वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए क्या हम सही मायने में जल का संरक्षण कर पा रहे है. क्या आज के समय में पूरी दुनिया जल संकट से जूझ रही है आइए इस आर्टिकल के माध्यम से इस बारें में जानने की कोशिश करते है.

💧Water is a children’s issue. 💧Water is a women’s issue. 💧Water is a refugee issue. 💧Water is a migrant issue. 💧Water is a human issue. Wednesday is #WorldWaterDay : https://t.co/TblnsWtlZA pic.twitter.com/XeMBZeTJIG

इस बार का थीम 'जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना' (Accelerating the change to solve the water and sanitation crisis) है, इसके तहत वैश्विक जल संकट को दूर करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकतावों पर जोर देना है.

आज के दिन जल संरक्षण से जुड़े सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठन, जल संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण के विभिन्न उपायों के साथ इस दिवस को माना रहे है.

मानव जीवन में जल की महत्ता को लोगों को बताने के लिए विश्व जल दिवस जैसे आयोजन किये जाते है. 'जल ही जीवन' हमें इसकी सार्थकता को बनाये रखना होगा नहीं तो आगे आने वाले समय में दुनिया जल संकट से जूझती हुई दिखाई देगी.

जहां एक ओर कुछ लोगों को 24x7 जल की उपलब्धता का विशेषाधिकार प्राप्त है तो वही दुनिया भर में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो जल संकट से जूझ रही है.

यूएन रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में, चार में से एक व्यक्ति, सुरक्षित पेयजल की कमी से जूझ रहा है. लगभग 1.4 मिलियन लोग सालाना मरते हैं और खराब पानी, स्वच्छता और स्वच्छता से संबंधित बीमारियों से मरते है. अतः हमें जल के महत्व को समझना होगा.

जल संकट आज दुनिया के सामने एक चुनौती बनकर खड़ी है. विकासशील देशों या कम आय वाले देशों में जल संकट एक पमुख मुद्दा है. उदहारण के लिए उप-सहारा अफ्रीका की अनुमानित 70% आबादी, आज भी सुरक्षित पेयजल सेवाओं से वंचित है.

यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल सोमालिया में सूखे से 43,000 लोगों की मौत हो सकती है. स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता के लिए जल तक बेहतर पहुंच प्रदान करना आज एक चुनौती बन गया है.

डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के एक रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में, दुनिया भर में लगभग 857 मिलियन लोगों के पास उनकी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है.

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की लगभग आधी आबादी पहले से ही कम से कम कुछ वर्षों के लिए गंभीर जल संकट के जोखिम में है. अतः हमें जल संरक्षण के उपायों पर विशेष ध्यान देने की आवश्कता है.

UN, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन 22-24 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया जा रहा है. जिसमें जल संकट से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की जाएगी. साथ ही जल संकट से जूझ रहे देशों की मदद पर भी विचार किया जायेगा.

विश्व जल दिवस मनाने की पहल 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू की गयी थी. जिसके बाद 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में घोषित किया गया, तब से यह दिवस मनाया जा रहा है. पहला विश्व जल दिवस वर्ष 1993 में मनाया गया था.

Happy #WorldWaterDay!💧



The UN 2023 Water Conference starts today - uniting the world to solve the water crisis.



You can play your part.



Your simple #WaterActions will make a big impact.



Be like the hummingbird 🐦 and do what you can!

➡️ https://t.co/aWPeSmrWjM pic.twitter.com/7xUQPLCL1f