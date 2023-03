Ram Setu: क्या रामसेतु घोषित होगा राष्ट्रीय धरोहर? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, पढ़ें पूरा मामला

देश की शीर्ष अदालत ने रामसेतु मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने पर अपनी सहमति दे दी है.

इस जनहित याचिका में राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक (National Heritage Monument) घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है.

इससे पहले केंद्र ने 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने के मुद्दे पर विचार कर रहा है.

Dr Subramanian Swamy mentions the plea seeking national heritage status for the Ram Setu



Dr Swamy: Centre was asked to inform of a stand on Jan 19 but nothing has been filed on record and now the constitution bench is also over



CJI DY Chandrachud: another constitution bench is… pic.twitter.com/zFdlz2cyMX