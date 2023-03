World Happiness Report 2023: फ़िनलैंड फिर से टॉप पर, जानें भारत की रैंकिंग और टॉप टेन भी

World Happiness Report 2023: हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गयी है, जिसमें दुनिया के देशों को विभिन्न मानकों के आधार पर रैंकिंग दी गयी है. फ़िनलैंड एक बार फिर दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में उभरा है.

संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा प्रकाशित द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फ़िनलैंड लगातार छठे साल टॉप स्थान पर है.

20 मार्च को मनाए गए इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस पर यह रिपोर्ट जारी की गयी है. जिसमें वैश्विक खुशहाली के मानक के आधार पर सर्वेक्षण डेटा को रैंक किया गया है.

वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंक में फ़िनलैंड लगातार छठे वर्ष शीर्ष पर रहा जबकि अफ़ग़ानिस्तान सबसे निचले पायदान पर रहा, यह स्थिति 2021 में अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की वापसी से पहले थी. साथ ही लगातार चौथे साल भी यूके हैप्पीनेस स्कोर में नीचे फिसला है.

वही लिथुआनिया और चेक गणराज्य फ्रांस से आगे हैं, लेकिन जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड सभी नॉर्डिक देशों से पीछे हैं. अफगानिस्तान को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के सबसे दुखी देश के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जो लिस्ट में सबसे नीचे है.

इस रिपोर्ट को कई अर्थशास्त्रियों द्वारा संकलित किया गया है, जिसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रिचर्ड लेयर्ड और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेफरी सैस (Jeffrey Sachs) शामिल हैं.

"वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार 10 साल पहले, 2012 में जारी की गई थी. वर्तमान रिपोर्ट में केवल 2019-2021 को शामिल किया गया है. वर्तमान रिपोर्ट "2019 से 2021 तक के डेटा कवरिंग के आधार पर राष्ट्रीय खुशहाली की सामान्य रैंकिंग और मॉडलिंग" प्रस्तुत करती है.

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के तहत, तीन साल के औसत 2020-2022 के आधार पर हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर है. भारत की यह रैंकिंग 2020-2022 में जीवन मूल्यांकन (Life Evaluations) पर आधारित है. इसमें भारत का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 4.036 है.

भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 108वें, श्रीलंका 112वें, बांग्लादेश 118वें स्थान पर है. नेपाल इन देशों से अच्छी स्थिति में है और लिस्ट में 78वें स्थान पर काबिज है. चीन 64वें स्थान पर है.

(तीन साल के औसत 2020-2022 के आधार पर हैप्पीनेस रैंकिंग)

यूक्रेन में, दान और वैश्विक मदद के चलते उच्च स्कोर रिकॉर्ड स्तर तक दर्ज किया गया है, जबकि रूस की स्थिति में गिरावट आई है. लेकिन यूक्रेन की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गयी है. यूक्रेन इस लिस्ट में 92वें स्थान पर है. वही रूस इस रैंकिंग में यूक्रेन से अच्छी स्थिति में है और 70वें स्थान पर काबिज है.

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में इस बात को शामिल किया गया है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता कैसी है. साथ ही इसमें उदारता और भ्रष्टाचार से मुक्ति जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है.

हालांकि इसमें कोविड से सबसे अधिक प्रभावित लोगों में से कुछ, जिनमें बेघर लोग और संस्थागत रूप से शामिल किए गए लोगों को भी शामिल किया गया है, लेकिन ये सभी सर्वेक्षण के सैम्पल में शामिल नहीं थे.

