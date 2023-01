India’s 78th Grandmaster: कौस्तव चटर्जी बने भारत के 78वें ग्रैंडमास्टर, जानें उनके बारें में

India’s 78th Grandmaster: कौस्तव चटर्जी (Koustav Chatterjee) भारत के 78वें ग्रैंडमास्टर बन गए है. उन्होंने यह उपलब्धि एमपीएल 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप के दौरान नई दिल्ली में हासिल की है.

कौस्तव चटर्जी ने ग्रैंडमास्टर मित्रभा गुहा के खिलाफ एक मैच ड्रॉ के साथ समाप्त कर अपना आखिरी ग्रैंडमास्टर नॉर्म हासिल किया और देश के 78वें ग्रैंडमास्टर बन गए.

कौस्तव ने एंडगेम में अपनी शानदार स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए मैच के स्वरुप को बदल दिया क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि मित्रभा वह मैच जीत रहे थे. 19 वर्षीय कौस्तव चटर्जी पश्चिम बंगाल के रहने वाले है.

19-year-old Koustav Chatterjee becomes India's 78th Grandmaster



Kolkata and West Bengal got its 10th Grandmaster in the form of Koustav on the last day of 2022 at MPL 59th National Senior Chess Championship

Congratulations to Koustav and his family🎉👏 pic.twitter.com/bR5pP7VqD4