IPL 2023: लखनऊ और चेन्नई के मैच की तारीख में हुआ बदलाव, जानें विराट पर क्यों लगा जुर्माना?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने लखनऊ में होने वाले निकाय चुनाव को देखते हुए, 4 मई को लखनऊ में खेले जाने वाले मैच की तारीख में बदलाव कर दिया है.

यह मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाना था. लेकिन निकाय चुनाव की तारीख के कारण इसका आयोजन एक दिन पहले यानि 03 मई को किया जायेगा.

इस बात की जानकारी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल ने सोमवार को दी है. इसके पहले भी चुनाव में कारण खेलों की तारीखों में बदलाव किये गए है.

Attention, #LSGBrigade! Our home game against CSK, originally scheduled on May 4, has been moved to May 3 🗓#LSGvCSK | #IPL2023 | #LucknowSuperGiants | #LSG | #GazabAndaz pic.twitter.com/tgD0gELtPj