New Indian Army chief: जानें कौन हैं Lt. Gen Manoj Pande जो थल सेना के अगले प्रमुख होंगे?

New Indian Army chief: लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे (Lieutenant General Manoj Pandey) देश के अगले थल सेना प्रमुख होंगे. बता दें केंद्र सरकार ने नए सेनाध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. वे इसी महीने 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की जगह 01 मई को भारतीय सेना की कमान संभालेंगे.

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जनरल एमएम नरवणे के बाद भारतीय सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं. वे 29वें सेनाध्यक्ष होंगे. इस साल फरवरी में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती के स्थान पर भारतीय सेना के उप-प्रमुख का पद संभाला था.

General MM Naravane #COAS & All Ranks of #IndianArmy congratulate Lieutenant General Manoj Pande #VCOAS on being appointed as the 29th Chief of the Army Staff #COAS of the #IndianArmy. Lt Gen Manoj Pande will assume the appointment of #COAS on 01 May 2022.#InStrideWithTheFuture pic.twitter.com/fiUpc29U2A