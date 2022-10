Lula da Silva: लूला डी सिल्वा होंगें ब्राजील के अगले राष्ट्रपति, जानें उनके पॉलिटिकल करियर के बारें में

Lula da Silva: ब्राजील में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने जीत हासिल की है. उन्होंने राष्ट्रपति बोल्सोनारो को हरा दिया है. यह इलेक्शन बहुत ही क्लोज था जहाँ बोल्सोनारो को 49.1% वोट मिले वही लूला डी सिल्वा को 50.9% वोट मिले. इस जीत पर यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडन सहित विश्व के नेताओं ने लूला को जीत की बधाई दी है.

लुइज़ इनासियो लूला डी सिल्वा (Luiz Inacio Lula da Silva) 1 जनवरी को राष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे. ब्राजील के इलेक्शन इतिहास के तीन दशकों में यह अब तक का बहुत ही नजदीकी चुनाव था. ब्राजील के वामपंथी नेता लूला ने यह तीसरा राष्ट्रपति चुनाव जीता है. उपराष्ट्रपति का चुनाव गेराल्डो अल्कमिन (Geraldo Alckmin) ने जीता है.

Luiz Inácio Lula da Silva of the leftist Worker’s Party defeated incumbent Jair Bolsonaro to become the country’s next president, reports The Associated Press citing Brazil’s electoral authority



(Pic Source: The Associated Press) pic.twitter.com/L1dPzKqcqx