PNB Executive Director: एम परमासिवम को PNB का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया

PNB Executive Director: केन्द्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में एम परमासिवम की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. उनकी नियुक्ति तीन वर्षो के लिए की गयी है, उनका कार्यकाल 1 दिसंबर, 2022 से शुरू हुआ है.

पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक, एम परमासिवम एक अनुभवी व्यक्ति है, जो पंजाब नेशनल बैंक को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे. उन्होंने कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया था.

An exuberant PNB Parivar extend a warm welcome to Shri M Paramasivam upon joining as Executive Director of the bank.#Welcome #Join #Congratulations #AzadiKaAmritMahotsav #AmritMahotsav @AmritMahotsav pic.twitter.com/NaVJCj0Hwy