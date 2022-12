वर्ल्ड बैंक के अनुसार, भारत 2022 में रेमिटेंस में रिकॉर्ड 100 अरब डॉलर से अधिक प्राप्त करेगा, जानें रेमिटेंस के बारें में

India to receive over record USD 100 billion in remittances in 2022: World Bank Read @ANI Story | https://t.co/gpCUvYeWcP #India #WorldBank #Remittances pic.twitter.com/FOIMM9F1YN

