अंतरिक्ष में एक हादसा, James Webb Space Telescope से टकराया पत्थर, जानें अब क्या होगा?

नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) के 80 हजार करोड़ रुपये की कीमत वाले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope) से एक अंतरिक्ष पत्थर टकरा गया है. बता दें सूक्ष्म उल्कापिंड (Micrometeoroid) ने हाल ही में टेलीस्कोप के मुख्य दर्पण पर प्रहार किया है.

नासा ने हाल ही में कहा कि धूल के आकार की अंतरिक्ष चट्टान से बहुत नुकसान हुआ है. इससे टेलीस्कोप के डेटा पर ध्यान देने योग्य प्रभाव पैदा कर रहा था, लेकिन मिशन के प्रदर्शन को सीमित करने की आशा नहीं है. अंतरिक्ष में यह एक बड़ा हादसा मना जा रहा है.

In late May, Webb sustained a dust-sized micrometeroid impact to a primary mirror segment. Not to worry: Webb is still performing at a level that exceeds all mission requirements. Our first images will #UnfoldTheUniverse on July 12: https://t.co/9jp0uq7ytS pic.twitter.com/VKkSp16yrg