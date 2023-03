Shaheed Diwas 2023: शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को देश कर रहा नमन, पढ़ें इनसे जुड़े अनसुने किस्से

भारत की आजादी की बात जब भी होती है तो इसकी महत्वपूर्ण घटनाओं में 23 मार्च की तारीख को भारतवासी भला कैसे भूल सकते है. आज पूरा देश भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को नमन कर रहा है.

वर्ष 1931 में 23 मार्च का दिन हमेशा के लिए याद किया जाता रहेगा, क्योंकि 23 मार्च को ही अमर क्रन्तिकारी भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गयी थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहीद दिवस के मौके पर महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की है. एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को भारत हमेशा याद रखेगा. उन्होंने कहा, ये वे महानुभाव हैं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान दिया.

India will always remember the sacrifice of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru. These are greats who made an unparalleled contribution to our freedom struggle. pic.twitter.com/SZeSThDxUW