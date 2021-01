वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश की

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2021 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश की है जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने तैयार किया है. मोदी सरकार 2.0 का तीसरा आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया गया है. यह रिपोर्ट देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से मिलने वाले परिणामों को दर्शाती है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 01 फरवरी 2021 को संसद में बजट पेश करेंगी. प्रति वर्ष बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है. इस सर्वे की रिपोर्ट को सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) के नेतृत्व में एक टीम द्वारा तैयार किया जाता है. सीईए ने आर्थिक सर्वेक्षण का मोबाइल ऐप लॉन्च किया.

इससे पहले, संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ हुई. राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और सरकार के कामकाज का उल्लेख किया.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman tabled Economic Survey 2020-21 in Lok Sabha; Real growth rate for FY21 is taken as -7.7% (MoSPI) and real growth rate for FY22 is assumed as 11.5 % based on IMF estimates.