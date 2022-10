Nobel Prize 2022: तीन वैज्ञानिकों को मिला केमिस्ट्री का नोबेल, जानें किसे दूसरी बार मिला यह अवार्ड?

The Nobel Prize in Chemistry 2022: वर्ष 2022 के केमिस्ट्री (रसायन विज्ञान) के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गयी है. इस वर्ष यह पुरस्कार कैरोलिन आर. बर्टोजी (Carolyn R. Bertozzi), मोर्टन मेल्डाल (Morten Meldal) और के. बैरी शार्पलेस (K. Barry Sharpless) को 'क्लिक केमिस्ट्री और बायोऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए' दिया गया है. रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इस पुरस्कार की घोषणा की है.

कैरोलिन आर. बर्टोजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, यूएसए से जुड़ी हुई है. मोर्टन मेल्डाल, कोपेनहेगन विश्वविद्यालय, डेनमार्क से और के. बैरी शार्पलेस, स्क्रिप्स रिसर्च, ला जोला, कैलिफोर्निया, यूएसए से संबंधित है. शार्पलेस ने दूसरी बार नोबेल अवार्ड जीता है.

BREAKING NEWS: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4

इन तीनो साइंटिस्टों को संयुक्त रूप से क्लिक केमिस्ट्री और बायोऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए यह फेमस अवार्ड दिया जा रहा है. क्लिक केमिस्ट्री और बायोऑर्थोगोनल रिएक्शन ने केमिस्ट्री को कार्यात्मकता के युग में पहुंचा दिया है. जो मानव समाज के लिए सबसे उपयोगी है.

क्लिक केमिस्ट्री की अवधारणा के. बैरी शार्पलेस द्वारा दिया गया था जिन्हेंने रसायन विज्ञान में अपना दूसरा नोबेल पुरस्कार जीता है. क्लिक केमिस्ट्री सरल और विश्वसनीय रसायन विज्ञान का एक रूप है, जहां रिएक्शन जल्दी होती हैं और अवांछित उप-उत्पादों (by-products) से बचा जाता है.'

मोर्टन मेल्डाल: मोर्टन मेल्डाल ने भी क्लिक केमिस्ट्री के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इसे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्चता प्रदान की. बैरी शार्पलेस और मेल्डाल ने अलग अलग कॉपर की मदद से एज़ाइड-एल्काइन साइक्लोडडिशन को उत्प्रेरित किया. यह एक सर्वोत्तम केमिकल रिएक्शन है. जिसका अब व्यापक फार्मास्यूटिकल्स के विकास में, डीएनए मैपिंग और अधिक उपयुक्त सामग्री बनाने में किया जा रहा है.

कैरोलिन बर्टोज़ी: कैरोलिन बर्टोज़ी ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नए स्तर पर पहुँचाया. उन्होंने कोशिकाओं की सतह पर जैव-अणुओं को ग्लाइकान की मदद मैप किया. उन्होंने जीवों के अंदर कार्य करने वाली, क्लिक अभिक्रियाओं का विकास किया जो बायोऑर्थोगोनल रिएक्शन कोशिका के सामान्य रसायन विज्ञान को भी बाधित नहीं करती है.

बैरी शार्पलेस ने दूसरी बार नोबेल पुरस्कार जीता है. शार्पलेस दो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पांचवें व्यक्ति बन गए हैं. इससे पहले शार्पलेस को वर्ष 2001 में केमिस्ट्री का ही नोबेल अवार्ड दिया गया था. शार्पलेस के अलावा लाइनस पॉलिंग,मैरी क्यूरी, जॉन बार्डीन और फेड्रिक सेंगर को भी 2-बार नोबेल मिल चुका है. कार्ल बैरी शार्पलेस एक अमेरिकी रसायनज्ञ है जो स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन और क्लिक केमिस्ट्री के लिए जाने जाते है.

Barry Sharpless has just become the fifth individual to be awarded two Nobel Prizes.



He follows in the footsteps of double #NobelPrize laureates John Bardeen, Marie Skłodowska Curie, Linus Pauling and Frederick Sanger.



Sharpless was awarded the chemistry prize in 2001 and 2022 pic.twitter.com/iQg0FL79zg