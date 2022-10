Nobel Prize 2022: फिजिक्स का नोबेल तीन वैज्ञानिकों को दिया गया, जानें किसके लिए दिया गया?

Nobel Prize 2022: वर्ष 2022 के फिजिक्स (भौतिकी) के नोबेल पुरस्कार तीन लोगों को दिए गए है, जिनमे एलेन एस्पेक्ट (Alain Aspect), जॉन एफ क्लॉजर (John F. Clauser) और एंटोन ज़िलिंगर (Anton Zeilinger) शामिल है. इनको ‘क्वांटम मेकैनिक्स’ के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए दिया गया है. यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया गया है.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Physics to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger. pic.twitter.com/RI4CJv6JhZ