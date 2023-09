'संविधान सदन' क्या है? पीएम मोदी ने क्यों किया इस नए नाम का जिक्र?

Samvidhan Sadan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन जाने से पहले पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में अपना आखिरी भाषण दिया. अपने संबोधन में उन्होंने पुराने संसद भवन के लिए एक नया नाम सुझाया उन्होंने कहा कि हम नए संसद भवन में जा रहे है लेकिन पुराने भवन की गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए.

उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि यदि आप सभी सहमति दे तो इस पुराने भवन को भविष्य में 'संविधान सदन' के नाम से जाना जायेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस पुराने भवन को 'पुराना संसद भवन' कहकर छोड़ नहीं सकते है.

Visuals from the special event held at Central Hall of the glorious #OldParliament building today.



PM Modi made a suggestion that the building should now be known as 'Samvidhan Sadan'. #ParliamentSpecialSession @PMOIndia @narendramodi @VPIndia @ombirlakota @PiyushGoyal… pic.twitter.com/By4JmEZRHU