One Liners Current Affairs 03 Nov 2025: ICC महिला ODI विश्व कप 2025 के फाइनल में POTM कौन बना?

One Liners Current Affairs 03 Nov 2025: वन लाइनर करेंट अफेयर्स को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया जा रहा है. ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे. आज के हाईलाइट्स में ICC महिला ODI क्रिकेट विश्व कप 2025, आदि से जुड़े टॉपिक शामिल है.
- हाल ही में केन विलियमसन ने टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लिया, वह किस देश से खेलते थे- न्यूजीलैंड
- आईसीसी महिला ODI क्रिकेट विश्व कप 2025 का ख़िताब किसने जीता- भारत
- आईसीसी महिला ODI क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ़ द मैच कौन बना- शेफाली वर्मा
- किस केन्द्रीय मंत्री ने असम में 635 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया- ज्योतिरादित्य सिंधिया
- रायपुर में छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किसने किया- पीएम नरेंद्र मोदी
- दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला- लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास
- 3 नवंबर को उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया- पीएम नरेन्द्र मोदी
- 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ 2025) का आयोजन कहाँ किया जा रहा है- चंडीगढ़
