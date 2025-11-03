Check Women's ODI World Cup Winners List
Focus
Quick Links
News

CEED, UCEED 2026 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 नवंबर तक बढ़ाई गई; यहां करें आवेदन

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 3, 2025, 18:33 IST

UCEED, CEED 2026 Registration: आईआईटी बॉम्बे ने UCEED और CEED 2026 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। कैंडिडेट ceed.iitb.ac.in और uceed.iitb.ac.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
IIT Bombay has extended the UCEED and CEED 2026 registration deadline to November 5, 2025
IIT Bombay has extended the UCEED and CEED 2026 registration deadline to November 5, 2025
Register for Result Updates

UCEED, CEED 2026 Registration: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे ने कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन (CEED) 2026 और अंडरग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन (UCEED) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। जो कैंडिडेट इन अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट ceed.iitb.ac.in और uceed.iitb.ac.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।

UCEED, CEED 2026 की मुख्य बातें

नीचे दी गई टेबल में UCEED, CEED 2026 परीक्षाओं से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है:

अवलोकन  विवरण 
घटना नाम  UCEED, CEED 2026 पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई गई 
परीक्षा का नाम  डिज़ाइन के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा (CEED) डिज़ाइन के लिए स्नातक सामान्य प्रवेश परीक्षा (UCEED) 
बोर्ड का नाम  भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे
शैक्षणिक वर्ष  2025-26
आधिकारिक वेबसाइट  ceed.iitb.ac.in uceed.iitb.ac.in
स्तर  स्नातक (यूजी)स्नातकोत्तर (पीजी)
धारा  डिज़ाइन 
पंजीकरण शुल्क महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग: 2,000 रुपयेअन्य: 4,000 रुपये
प्रोग्राम  यूसीईईडी: बैचलर ऑफ डिज़ाइन (बीडीएस)CEED: मास्टर ऑफ डिज़ाइन (MDes) 
परीक्षा तिथि  18 जनवरी, 2026
परीक्षा शिफ्ट  सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक 

UCEED, CEED 2026 की जरूरी तारीखें

UCEED, CEED 2026 रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जरूरी तारीखों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

आयोजन तिथि और समय
ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ तिथि 01 अक्टूबर, 2025 शाम 5:00 बजे
ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि (नियमित शुल्क के साथ) 5 नवंबर, 2025 11:55 अपराह्न
ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि (500 रुपये विलंब शुल्क के साथ) 10 नवंबर, 2025 शाम 5:00 बजे
परीक्षा तिथि  18 जनवरी, 2026

डायरेक्ट लिंक - CEED 2026 Registration

डायरेक्ट लिंक - UCEED 2026 Registration

CEED, UCEED 2026 परीक्षा पैटर्न

CEED और UCEED परीक्षाएं अलग-अलग मोड और पैटर्न में आयोजित की जाएंगी। कैंडिडेट यहां जानकारी देख सकते हैं:

परीक्षा भाग तरीका अवधि
सीईईडी 2026 भाग ए ऑनलाइन 1 घंटा
  भाग बी कलम और कागज 2 घंटे
यूसीईईडी 2026 भाग ए ऑनलाइन 1 घंटा
  भाग बी कलम और कागज 2 घंटे

यहां भी पढ़े: Haryana NEET UG Counselling 2025

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News