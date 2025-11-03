CEED, UCEED 2026 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 नवंबर तक बढ़ाई गई; यहां करें आवेदन

UCEED, CEED 2026 Registration: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे ने कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन (CEED) 2026 और अंडरग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन (UCEED) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। जो कैंडिडेट इन अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट ceed.iitb.ac.in और uceed.iitb.ac.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
UCEED, CEED 2026 की मुख्य बातें
नीचे दी गई टेबल में UCEED, CEED 2026 परीक्षाओं से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है:
|अवलोकन
|विवरण
|घटना नाम
|UCEED, CEED 2026 पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
|परीक्षा का नाम
|डिज़ाइन के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा (CEED) डिज़ाइन के लिए स्नातक सामान्य प्रवेश परीक्षा (UCEED)
|बोर्ड का नाम
|भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे
|शैक्षणिक वर्ष
|2025-26
|आधिकारिक वेबसाइट
|ceed.iitb.ac.in uceed.iitb.ac.in
|स्तर
|स्नातक (यूजी)स्नातकोत्तर (पीजी)
|धारा
|डिज़ाइन
|पंजीकरण शुल्क
|महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग: 2,000 रुपयेअन्य: 4,000 रुपये
|प्रोग्राम
|यूसीईईडी: बैचलर ऑफ डिज़ाइन (बीडीएस)CEED: मास्टर ऑफ डिज़ाइन (MDes)
|परीक्षा तिथि
|18 जनवरी, 2026
|परीक्षा शिफ्ट
|सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक
UCEED, CEED 2026 की जरूरी तारीखें
UCEED, CEED 2026 रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जरूरी तारीखों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|आयोजन
|तिथि और समय
|ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ तिथि
|01 अक्टूबर, 2025 शाम 5:00 बजे
|ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि (नियमित शुल्क के साथ)
|5 नवंबर, 2025 11:55 अपराह्न
|ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि (500 रुपये विलंब शुल्क के साथ)
|10 नवंबर, 2025 शाम 5:00 बजे
|परीक्षा तिथि
|18 जनवरी, 2026
CEED, UCEED 2026 परीक्षा पैटर्न
CEED और UCEED परीक्षाएं अलग-अलग मोड और पैटर्न में आयोजित की जाएंगी। कैंडिडेट यहां जानकारी देख सकते हैं:
|परीक्षा
|भाग
|तरीका
|अवधि
|सीईईडी 2026
|भाग ए
|ऑनलाइन
|1 घंटा
|भाग बी
|कलम और कागज
|2 घंटे
|यूसीईईडी 2026
|भाग ए
|ऑनलाइन
|1 घंटा
|भाग बी
|कलम और कागज
|2 घंटे
