SBI Clerk Prelims Result OUT, Direct Link Here
Focus
Quick Links

ASEAN की लिस्ट में कौन-से देश हैं शामिल, देखें लिस्ट

By Kishan Kumar
Nov 5, 2025, 09:20 IST

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (ASEAN) 11 सदस्य देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों ने मिलकर की थी। 2025 में तिमोर-लेस्ते इसका सबसे नया सदस्य बना। यह समूह एक गतिशील क्षेत्र है और इसकी कुल आबादी 67 करोड़ से ज्यादा है।

Add as a preferred source on Google
Join us
आसियान देशों की लिस्ट
आसियान देशों की लिस्ट

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (ASEAN) एक प्रमुख क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है। 1967 में अपनी स्थापना के बाद से ASEAN पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है।

आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के अलावा, ASEAN सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रमों और सामूहिक सुरक्षा के लिए भी काम करता है। यह सदस्य देशों को एक आम रणनीति के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद करता है।

ASEAN देश क्या हैं?

ASEAN की स्थापना 8 अगस्त 1967 को पांच देशों ने मिलकर की थी—इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। समय के साथ इसके सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और 2025 में यह 11 तक पहुंच गई। तिमोर-लेस्ते (पूर्वी तिमोर) इसका सबसे हालिया सदस्य है। इस संगठन के मुख्य सिद्धांत सहयोग, आम सहमति, एक-दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करना और सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करना है।

"ASEAN देश" का मतलब संगठन के उन आधिकारिक सदस्यों से है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में आते हैं। कुल मिलाकर, ASEAN के सदस्य देश एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनकी कुल आबादी 67 करोड़ से ज्यादा है और यह एशिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक गतिशील और तेजी से विकास करने वाला क्षेत्र है।

ASEAN सदस्य देशों की सूची (2025)

नीचे दी गई तालिका में सभी 11 ASEAN देशों, उनकी राजधानियों और ASEAN में शामिल होने की तारीख की सूची दी गई है:

देश

राजधानी

ASEAN में शामिल होने का वर्ष

इंडोनेशिया

जकार्ता

1967

मलेशिया

कुआलालंपुर

1967

फिलीपींस

मनीला

1967

सिंगापुर

सिंगापुर

1967

थाईलैंड

बैंकॉक

1967

ब्रुनेई

बंदर सेरी बेगवान

1984

वियतनाम

हनोई

1995

लाओस

वियनतियाने

1997

म्यांमार

नेपिडॉ

1997

कंबोडिया

नोम पेन्ह

1999

तिमोर-लेस्ते

दिली

2025

ASEAN के बारे में मुख्य तथ्य

-ASEAN का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है।

-इस समूह का साझा उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थिरता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक सहनशीलता को बढ़ावा देना है।

-हाल के वर्षों में ASEAN ने संवाद भागीदारों और बड़े समूहों, जैसे कि ASEAN प्लस थ्री और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ाई है। इसके अलावा, यह दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौतों में भी शामिल हुआ है।

-हर साल ASEAN की अध्यक्षता सदस्य देशों को बारी-बारी से मिलती है। 2025 में इसकी अध्यक्षता मलेशिया के पास है।

-ASEAN क्षेत्रीय सहयोग का एक मुख्य स्तंभ बना हुआ है। यह दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए एक ऐसा मंच है, जो उन्हें वैश्विक परिदृश्य को आकार देने और क्षेत्रीय विकास में योगदान करने में मदद करता है।

पढ़ेंःभारत के टॉप 10 सैलरी वाले राज्य, देखें लिस्ट

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News