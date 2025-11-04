किस व्यक्ति को कहा जाता है ‘भारत का तोता’, जानें नाम

जब भारत की साहित्यिक और कलात्मक विरासत की बात होती है, तो कुछ ही नाम अमीर खुसरो जितनी प्रमुखता से चमकते हैं, जिन्हें सम्मान के साथ "भारत का तोता" कहा जाता है। उन्हें यह उपनाम—तूती-ए-हिंद—उनकी काव्यात्मक प्रतिभा और मीठी बोली के कारण मिला था। उनकी तुलना बोलने वाले तोते से की गई, जो भारत-फारसी परंपरा में बुद्धिमानी और हाजिरजवाबी का प्रतीक है। खुसरो की विरासत आज भी सांस्कृतिक मेलजोल और कलात्मक प्रतिभा का प्रतीक है और यह भारत के काव्य और संगीत के विकास को प्रेरित करती है। अमीर खुसरो को "भारत का तोता" क्यों कहा जाता है? -अमीर खुसरो (1253-1325) एक फारसी कवि, संगीतकार और विद्वान थे, जिन्होंने फारसी, हिंदवी और पंजाबी में लिखा। -भारत का तोता (तूती-ए-हिंद) नाम उन्हें दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। यह नाम खुसरो की बोलने की कला और कहानी सुनाने की महारत की प्रशंसा में दिया गया था। -उनके छंद "होठों से बिखरते मोती" जैसे थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति की आत्मा को पकड़ने और उसे बयां करने की अपनी क्षमता को दिखाने के लिए पक्षी की थीम का इस्तेमाल किया।

खुसरो का अनूठा योगदान -"कव्वाली के जनक" के रूप में जाने जाने वाले खुसरो ने भक्तिपूर्ण सूफी संगीत की शुरुआत की और भारत में गजल की परंपरा को भी लोकप्रिय बनाया। -उन्होंने कई तरह के छंदों—गजल, मसनवी, कता, रुबाई—में रचनाएं कीं और फारसी काव्य तकनीकों को भारतीय विषयों के साथ जोड़ा। -खुसरो की रचनात्मकता सिर्फ शायरी तक सीमित नहीं थी। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विकास को आकार दिया और तबला व सितार को डिजाइन करने में भी मदद की। -सांस्कृतिक मेलजोल और विरासत खुसरो का जन्म पटियाली (अब उत्तर प्रदेश) में हुआ था। उनके पिता तुर्क थे और मां भारतीय थीं। वह मध्य एशियाई और भारतीय संस्कृतियों के संगम का प्रतीक थे। भारत और यहां की भाषाओं से उनका गहरा लगाव उनके काम में साफ दिखता है, जिसमें फारसी शैली के साथ भारतीय भावनाएं मिलती हैं। खुसरो की कविताएं, ज्ञान की बातें और संगीत के नए प्रयोग आज भी भारत और पाकिस्तान में कव्वाली और कविता समारोहों में जीवंत हैं।