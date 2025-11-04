दुनिया की सबसे पुरानी भाषाएं, जो आज भी हैं उपयोगी, देखें लिस्ट

SBI Clerk Prelims Result OUT, Direct Link Here
By Kishan Kumar
Nov 4, 2025, 15:53 IST

दुनिया की सबसे पुरानी लिखित भाषाओं के बारे में जानना सिर्फ भाषा के इतिहास से कहीं बढ़कर है। यह इंसानी संवाद की स्थायी शक्ति को भी उजागर करता है। संस्कृत से लेकर चीनी तक, ये प्राचीन भाषाएं हमारे अतीत से जुड़ी हैं, जो हजारों सालों से संस्कृति, ज्ञान और परंपराओं को सहेजकर रखे हुए हैं। ये लिखित परंपरा की अद्भुत ताकत को भी दर्शाती हैं।

भाषा इंसान के सबसे बेहतरीन आविष्कारों में से एक है। यह मानव सभ्यता के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है, जो पुराने समाजों के विचारों, विश्वासों और ज्ञान को सहेजकर रखती है।

हजारों प्राचीन भाषाओं में से कुछ सबसे पुरानी भाषाएं ऐसी हैं, जो आज भी लिखने-पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इन भाषाओं का इस्तेमाल लगातार होता रहा है।

इस सूची में हम दुनिया की छह सबसे पुरानी लिखित भाषाओं के बारे में जानेंगे। ये भाषाएं न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, बल्कि आज भी लिखने-पढ़ने और स्थानीय बोलचाल में इस्तेमाल की जाती हैं।

इन भाषाओं का अध्ययन आज के समय में भी किया जाता है। इनका आज तक मौजूद होना केवल भाषा विज्ञान के लिए ही दिलचस्प नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर के बने रहने का भी सबूत है।

तो, चलिए इस लेख में उन 6 सबसे पुरानी लिखित भाषाओं के बारे में जानते हैं, जो आज भी इस्तेमाल में हैं। हम यह भी जानेंगे कि इन पुरानी भाषाओं ने अपनी समृद्ध विरासत को कैसे बनाए रखा है। यह इंसानी संवाद में उनके टिके रहने और पीढ़ियों तक लिखित परंपरा की ताकत को दिखाता है।

आज भी इस्तेमाल होने वाली सबसे पुरानी लिखित भाषाओं की सूची

सबसे पुरानी लिखित भाषाएं

समय

संस्कृत

1700-1200 ईसा पूर्व

तमिल

तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व

फारसी

छठी शताब्दी ईसा पूर्व

हिब्रू

दसवीं शताब्दी ईसा पूर्व

अरामी

ग्यारहवीं शताब्दी ईसा पूर्व

चीनी

तेरहवीं शताब्दी ईसा पूर्व

ग्रीक

पंद्रहवीं शताब्दी ईसा पूर्व


आज भी इस्तेमाल होने वाली 6 सबसे पुरानी लिखित भाषाओं के बारे में आसान शब्दों में जानकारी

संस्कृत भाषा:

संस्कृत की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत के रूप में 1700-1200 ईसा पूर्व में हुई थी। इसे वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा के हिस्से के रूप में मौखिक रूप से सहेजा गया था।

यह हिंदू धर्म की पवित्र भाषाओं में से एक है और बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में एक दार्शनिक भाषा है। यह प्राचीन भारतीय-आर्य भाषा की एक मानकीकृत बोली है, जिसकी उत्पत्ति वैदिक संस्कृत के रूप में हुई थी।

आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृत का उपयोग होता है। भारत की आजादी के बाद से 3000 से ज्यादा संस्कृत रचनाएं लिखी गई हैं।

इंडो-यूरोपियन भाषाओं के अध्ययन के अकादमिक क्षेत्र में संस्कृत एक प्रमुख विषय है। इस क्षेत्र में विलुप्त और मौजूदा, दोनों तरह की इंडो-यूरोपियन भाषाओं पर ध्यान दिया जाता है। इसका अध्ययन दुनिया भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों में किया जा सकता है।

तमिल भाषा

तमिल एक द्रविड़ भाषा है और यह दुनिया की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली शास्त्रीय भाषाओं में से एक है, जिसकी साहित्यिक परंपरा बहुत समृद्ध है।

तमिल साहित्य का सबसे पुराना दौर संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, जो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का है। इसमें कविताओं और गद्य का एक विशाल संग्रह है।

यह श्रीलंका, सिंगापुर और भारतीय राज्य तमिलनाडु के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की भी आधिकारिक भाषा है।

दुनिया भर में 7 करोड़ से ज्यादा लोग तमिल बोलते हैं। इसे एक जीवित भाषा माना जाता है, जिसका साहित्यिक इतिहास दो हजार साल से भी ज्यादा पुराना और निरंतर रहा है।

फारसी भाषा

फारसी एक इंडो-ईरानी भाषा है, जो इंडो-यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है।

इसके इतिहास को तीन मुख्य चरणों में बांटा गया है: प्राचीन फारसी (लगभग 525–300 ईसा पूर्व), मध्य फारसी (लगभग 300 ईसा पूर्व–800 ईस्वी), और आधुनिक फारसी (800 ईस्वी–वर्तमान)।

प्राचीन फारसी के सबसे पुराने मौजूदा लेख अकेमेनिड साम्राज्य के कीलाक्षर शिलालेख हैं, जिनमें बेहिस्तुन शिलालेख (लगभग 522 ईसा पूर्व) सबसे प्रसिद्ध है।

आधुनिक फारसी को अरबी लिपि के एक संशोधित रूप में लिखा जाता है। इसने इस क्षेत्र की अन्य भाषाओं, जैसे उर्दू और तुर्की को भी प्रभावित किया है।

फारसी ईरान, अफगानिस्तान (जहां इसे दारी कहा जाता है) और ताजिकिस्तान (जहां इसे ताजिकी कहा जाता है) की आधिकारिक भाषा है। इसकी अलग-अलग बोलियां बोलने वाले लोग एक-दूसरे को आसानी से समझ लेते हैं।

हिब्रू भाषा

हिब्रू एफ्रो-एशियाई भाषा परिवार की एक उत्तर-पश्चिमी सेमेटिक भाषा है। इसके सबसे पुराने लिखित ग्रंथ दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत के हैं।

यह लगभग 1200 से 586 ईसा पूर्व तक इजरायल और यहूदा के प्राचीन राज्यों की बोलचाल की भाषा थी और यह हिब्रू बाइबिल (तनाक) की भी भाषा है।

लगभग 200–400 ईस्वी के आसपास रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा न रह जाने के बाद हिब्रू को मुख्य रूप से धार्मिक और साहित्यिक कामों के लिए संरक्षित रखा गया।

19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हिब्रू को एक आधुनिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में फिर से जीवित करने का काम शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से एलीएजर बेन-येहुदा ने किया था। इसे एक "मृत" भाषा को फिर से जीवित करने का सबसे सफल उदाहरण माना जाता है।

आज, आधुनिक हिब्रू इजरायल की आधिकारिक भाषा है और दुनिया भर में 90 लाख से ज्यादा लोग इसे बोलते हैं।

अरामी भाषा

अरामी एक उत्तर-पश्चिमी सेमेटिक भाषा है, जिसका इतिहास 3,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस भाषा के कुछ शुरुआती शिलालेख 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं।

यह नव-असीरियन, नव-बेबीलोनियन और अकेमेनिड फारसी साम्राज्यों की संपर्क भाषा के रूप में प्रमुखता से उभरी है। इस सबसे पुरानी भाषा का उपयोग मिस्र से लेकर भारत तक देखा गया है।

इस भाषा का बहुत बड़ा धार्मिक महत्त्व है। यह बाइबिल की किताबों एजरा और डैनियल के बड़े हिस्सों के साथ-साथ यहूदी तल्मूड की भी भाषा है। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह भी बोलचाल में इसी भाषा का इस्तेमाल करते थे।

हालांकि, अरबी के उदय के साथ इसका व्यापक उपयोग कम हो गया, लेकिन अरामी आज भी मध्य पूर्व और दुनिया भर में फैले ईसाइयों, यहूदियों और मैंडियंस के छोटे-छोटे समुदायों द्वारा बोली जाने वाली कई बोलियों में जीवित है।

