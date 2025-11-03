दुनिया में कौन-सा शहर है ‘सोने का शहर’, जानें यहां

जिस शहर को 'सोने का शहर' कहा जाता है, वह दुबई है। यह संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में स्थित है। दुबई को यह नाम उसके चमचमाते सोने के बाजारों, शानदार जीवनशैली और एक रेगिस्तानी इलाके से वैश्विक व्यापार केंद्र बनने की तेज तरक्की के कारण मिला। यह शहर धन, सफलता और सुनहरे अवसरों से चमकता है, जो इसे आधुनिक समृद्धि का प्रतीक बनाता है। इसकी सुनहरी स्काईलाइन और उन्नत बुनियादी ढांचा शहर की दूरदृष्टि और तरक्की को दिखाते हैं। दुबई को 'सोने का शहर' क्यों कहा जाता है? दुबई दुनिया के सबसे बड़े सोना व्यापार केंद्रों में से एक है। देइरा में मौजूद प्रसिद्ध दुबई गोल्ड सूक में सोने के गहने, बिस्कुट और आभूषण बेचने वाली सैकड़ों दुकानें हैं। पूरी दुनिया से लोग यहां सोना खरीदने आते हैं। यहां का सोना अपनी उच्च शुद्धता और किफायती कीमतों के लिए जाना जाता है। दुबई में सोने का ऐतिहासिक व्यापार तेल की खोज होने से बहुत पहले दुबई ने सोने और मोतियों के व्यापार से अपनी दौलत बनाई थी। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत, फारस और अफ्रीका के व्यापारी सोने के लेन-देन के लिए दुबई के बंदरगाहों का इस्तेमाल करते थे। फारस की खाड़ी पर स्थित होने के कारण यह शहर एक स्वाभाविक व्यापार केंद्र बन गया। समय के साथ इसी मजबूत नींव ने दुबई को सोने के कारोबार में दुनिया का एक अग्रणी शहर बना दिया। आज भी सोना दुबई के शीर्ष निर्यातों में से एक है। यह दिखाता है कि यह धातु इसकी पहचान से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है।

सोने के शहर में पर्यटन दुबई की सुनहरी प्रतिष्ठा में पर्यटन एक बड़ी भूमिका निभाता है। यह शहर हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो यहां के विश्व-प्रसिद्ध स्थलों को देखने आते हैं। यहां के मुख्य आकर्षणों में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, ताड़ के पेड़ के आकार का मानव-निर्मित द्वीप पाम जुमेराह और दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटरों में से एक दुबई मॉल शामिल हैं। पर्यटक गोल्ड सूक का भी आनंद लेते हैं, जहां चमचमाते गहने और पारंपरिक डिजाइन उन्हें हैरान कर देते हैं। दुबई के सुनहरे आकर्षण में आधुनिक शानो-शौकत, अरबी संस्कृति और बेजोड़ सुंदरता का संगम है। यही वजह है कि यह यात्रियों के लिए सपनों जैसी जगह है। एक और शहर जिसे 'सोने का शहर' कहा जाता है दुबई के अलावा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को भी 'सोने का शहर' कहा जाता है। यह नाम यहां की ऐतिहासिक सोने की खदानों की वजह से पड़ा, जिनकी खोज 1880 के दशक में हुई थी। इसके बाद यहां सोना पाने की होड़ मच गई थी। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का आर्थिक केंद्र बन गया, जो सचमुच सोने पर बनाया गया था।